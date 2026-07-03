کارگران شهرداری سرخس در تماس با ایلنا:
سه ماه حقوق نگرفتهایم/ مسئولان دیگر وعدهدرمانی نکنند!
جمعی از نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس با انتقاد از عملکرد مدیریت شهری، از عدم پرداخت سه ماه حقوق و مطالبات معوق خود خبر دادند.
نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس واقع در استان خراسان رضوی در تماس با ایلنا، نسبت به وضعیت بحرانی معیشت خود بهدلیل تأخیرهای طولانی در پرداخت حقوق، انتقاد کردند.
این کارگران که از ساعت ۵ صبح در گرمای طاقتفرسای تابستان برای نظافت شهر و حفظ سلامت محیط شهری تلاش میکنند، میگویند: «حدود سه ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکردهایم. علاوه بر حقوق پایه، پرداخت اضافهکار، سنوات و سایر مطالبات قانونی ما نیز با تأخیرهای مداوم همراه بوده و عملاً زندگیمان را به بنبست کشانده است.»
کارگران شهرداری سرخس با اشاره به پیگیریهای مکرر خود اظهار داشتند: «بارها برای پرسش درباره علت این تأخیرها به مسئولان مربوطه مراجعه کردهایم، اما هر بار تنها با بهانههایی نظیر «مشکلات اداری» یا «اختلالات بانکی» روبرو شدهایم. مگر میشود مشکلات اداری شهرداری از جیب کارگر و سفره خالی خانوادههای ما پرداخت شود؟»
این کارگران تأکید کردند که تداوم این وضعیت، فشار معیشتی سنگینی را بر دوش خانوادههای آنها گذاشته و امنیت روانی و شغلیشان را بهطور کامل از بین برده است.
نیروهای خدماتی شهرداری سرخس در پایان، خطاب به امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای شهر و شهردار، خواستار ورود فوری و قاطع به این پرونده شدند.
آنها تأکید کردند که ادامه روند «وعدهدرمانی» دیگر پذیرفتنی نیست و مسئولان باید پیش از آنکه مشکلات کارگران از کنترل خارج شود، نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت فوری معوقات مزدی اقدام کنند.