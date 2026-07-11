داود کشوری با اشاره به شرایط دشوار جامعه کارگری در حوزه ساخت‌وساز به ایلنا گفت: دولت باید پاسخگو باشد که چرا با وجود نقش کلیدی کارگران در عرصه تولید و عمران کشور، این قشر زحمتکش همچنان درگیر مشکلات اولیه معیشتی، بیمه و فقدان امنیت شغلی است.

رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم با تصریح بر اینکه «کارگران دیگر توان شنیدن وعده‌های تکراری را ندارند»، افزود: وقتی هزینه‌های زندگی با سرعتِ سرسام‌آوری افزایش می‌یابد اما دستمزدها و حمایت‌های اجتماعی متناسب با آن رشد نمی‌کند، نتیجه‌ی محتوم آن، تحت فشار قرار گرفتنِ سفره‌های خانواده‌های کارگری است. در شرایط فعلی، جامعه کارگری بیش از هر زمان دیگری به «اقدام عملی» نیاز دارد، نه ارائه آمارهای شعاری.

کشوری در بخش دیگری از اظهارات خود، محورهای اصلی انتظارات کارگران ساختمانی را برشمرد و اظهار داشت: دولت باید به جای تکیه بر شعار، برای سه محور اصلی برنامه‌ای روشن و قابل‌اجرا ارائه دهد:

۱. اجرای کامل و بدون نقص «قانون بیمه کارگران ساختمانی». ۲. احیای واقعی امنیت شغلی برای پایان دادن به بلاتکلیفی کارگران. ۳. اتخاذ سیاست‌های ملموس و معنادار جهت حفظ قدرت خرید جامعه کارگری.

وی در پایان تأکید کرد: بدون تردید کارگران ساختمانی که بار اصلیِ تولید و آبادانی کشور را بر دوش می‌کشند، شایسته برخورداری از حقوق قانونی و حمایت‌های واقعی هستند و نباید اجازه داد دغدغه‌های معیشتی به کابوسِ روزمره این قشر تبدیل شود.

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