خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک فعال صنفی در گفت‌وگو با ایلنا:

به کارگران ساختمانی وعده ندهید/ «دغدغه‌های معیشتی» به کابوسی روزمره تبدیل شده

به کارگران ساختمانی وعده ندهید/ «دغدغه‌های معیشتی» به کابوسی روزمره تبدیل شده
کد خبر : 1807128
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم با انتقاد از وضعیت معیشتی و بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران، تأکید کرد: کارگرانی که ستون اصلی توسعه کشور هستند، نباید هر روز نگران فردای خود باشند.

داود کشوری با اشاره به شرایط دشوار جامعه کارگری در حوزه ساخت‌وساز به ایلنا گفت: دولت باید پاسخگو باشد که چرا با وجود نقش کلیدی کارگران در عرصه تولید و عمران کشور، این قشر زحمتکش همچنان درگیر مشکلات اولیه معیشتی، بیمه و فقدان امنیت شغلی است. 

رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم با تصریح بر اینکه «کارگران دیگر توان شنیدن وعده‌های تکراری را ندارند»، افزود: وقتی هزینه‌های زندگی با سرعتِ سرسام‌آوری افزایش می‌یابد اما دستمزدها و حمایت‌های اجتماعی متناسب با آن رشد نمی‌کند، نتیجه‌ی محتوم آن، تحت فشار قرار گرفتنِ سفره‌های خانواده‌های کارگری است. در شرایط فعلی، جامعه کارگری بیش از هر زمان دیگری به «اقدام عملی» نیاز دارد، نه ارائه آمارهای شعاری. 

کشوری در بخش دیگری از اظهارات خود، محورهای اصلی انتظارات کارگران ساختمانی را برشمرد و اظهار داشت: دولت باید به جای تکیه بر شعار، برای سه محور اصلی برنامه‌ای روشن و قابل‌اجرا ارائه دهد: 

۱. اجرای کامل و بدون نقص «قانون بیمه کارگران ساختمانی». 

۲. احیای واقعی امنیت شغلی برای پایان دادن به بلاتکلیفی کارگران. 

۳. اتخاذ سیاست‌های ملموس و معنادار جهت حفظ قدرت خرید جامعه کارگری. 

وی در پایان تأکید کرد: بدون تردید کارگران ساختمانی که بار اصلیِ تولید و آبادانی کشور را بر دوش می‌کشند، شایسته برخورداری از حقوق قانونی و حمایت‌های واقعی هستند و نباید اجازه داد دغدغه‌های معیشتی به کابوسِ روزمره این قشر تبدیل شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل