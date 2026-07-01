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معاون وزیر کار خبر داد:

ابلاغ برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی وزارت تعاون

ابلاغ برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی وزارت تعاون
کد خبر : 1807114
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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید جواد رضوی، با اعلام خبر طرح ارتقای بهره‌وری وزارت کار گفت: برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی دستگاه وزارت کار با هدف ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و تقویت نظام ارزیابی عملکرد، به حوزه‌های ستادی، سازمان‌های تابعه و واحدهای اجرایی وزارتخانه ابلاغ شد. 

وی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های ارتقای بهره‌وری، افزایش اثربخشی فعالیت‌ها و بهبود مستمر فرآیندهای خدمت‌رسانی، «برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به تمامی حوزه‌های وزارت متبوع ابلاغ شد. 

رضوی تاکید کرد: این برنامه با رویکرد توسعه مدیریت بهره‌ور، شناسایی ظرفیت‌های بهبود، سنجش میزان تحقق اهداف، پایش شاخص‌های عملکردی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات تدوین شده است. 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: براساس این ابلاغ، حوزه‌های ستادی، سازمان‌های تابعه و واحدهای اجرایی موظفند ضمن بررسی وضعیت موجود، نسبت به اجرای برنامه‌های بهبود، پایش مستمر شاخص‌های تعیین‌شده، ارائه گزارش‌های دوره‌ای از میزان پیشرفت اقدامات و شناسایی موانع اجرایی، اقدام کنند. 

رییس کمیته راهبردی ارتقاء بهره‌وری دستگاه با تأکید بر اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از محورهای اصلی تحول اداری، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این برنامه می‌تواند ضمن افزایش کارآمدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه ارتقای رضایت‌مندی ذی‌نفعان و استفاده بهینه از منابع را فراهم کند. 

رضوی تاکید کرد: نتایج حاصل از پایش عملکرد دستگاه در چارچوب شاخص‌های مصوب، مبنای ارزیابی میزان تحقق اهداف بهره‌وری و برنامه‌ریزی برای اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای در دوره‌های آتی خواهد بود.

 

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