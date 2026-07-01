انتظار رانندگان ایثارگر برای تبدیل وضعیت/ سه روز در تهران ماندیم و تجمع کردیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، رانندگان استیجاری ایثارگر که از ششم تیرماه برای پیگیری مطالبات خود به تهران آمده بودند، به مدت سه روز متوالی مقابل نهاد ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان عدالت اداری تجمع کردند. این رانندگان اکنون در تماس با ایلنا اعلام کرده‌اند که پس از گفت‌وگوها و رایزنی‌های صورت‌گرفته با مسئولان، مقرر شده است در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ (پس از تعطیلات پیش‌رو) به مطالبات انباشته‌شده آنان رسیدگی و وضعیت شغلی‌شان به‌طور قطعی مشخص شود.

خواست اصلی این گروه از کارکنان، تبدیل وضعیت استخدامی از «قرارداد شرکتی» به «قرارداد مستقیم» است؛ اقدامی قانونی که به گفته آنان می‌تواند به سال‌ها بلاتکلیفی، عدم امنیت شغلی و تبعیض‌های موجود پایان داده و وضعیت معیشتی و استخدامی‌شان را کاملاً تثبیت کند.

این رانندگان خود را از جاماندگان اصلی طرح تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور می‌دانند؛ قانونی صریح که دستگاه‌های اجرایی را موظف به تعیین تکلیف و استخدام مشمولان کرده بود.

با این حال، با وجود گذشت چند سال و پیگیری‌های مکرر صنفی، فرآیند استخدامی بخشی از این رانندگان به دلیل اختلاف‌نظر در شمول یا عدم شمول قانون در برخی دستگاه‌ها، همچنان نیمه‌کاره رها شده است. تجمعات روزهای اخیر این رانندگان در تهران، آخرین اهرم فشار آنان برای اجرای کامل این قانون مصوب بود که خروجی نهایی آن تا ۲۰ تیرماه مشخص خواهد شد.

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