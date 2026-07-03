خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک فعال صنفی کارفرمایی در گفت‌وگو با ایلنا:

دولت به بخش خصوصی اعتماد کند/ قوانین را اصلاح کنید تا کارگران مهاجرت نکنند

دولت به بخش خصوصی اعتماد کند/ قوانین را اصلاح کنید تا کارگران مهاجرت نکنند
کد خبر : 1806580
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان گلستان، با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی، خواستار حمایت جدی‌تر دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در استان شد.

«رسول گرگیج» با اشاره به اینکه بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور است، در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: اگر دولت به‌جای تصدی‌گری، مسیر را برای کارفرمایان هموار کند، ظرفیت ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید در استان‌های صنعتی و معدنی مانند استان گلستان وجود دارد. با مانع‌زدایی، فرصت اشتغال برای صدها و هزاران کارگر فراهم می‌شود.

او تاکید کرد:  امروز مهم‌ترین نیاز ما، برداشتن موانع اداری است که کار برای بخش خصوصی مشکل کرده است. 

گرگیج با انتقاد از بروکراسی سنگین در مسیر راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها افزود: کارفرمایان برای هر اقدام ساده باید از ده‌ها مرحله اداری عبور کنند. این روند نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌های اشتغال را نیز از بین می‌برد. 

گرگیج در ادامه گفت: خوشبختانه همکاری و تعامل تامین اجتماعی استان گلستان با شرکت‌های خصوصی بسیار خوب است؛ ما نشست ‌های مکرری با تامین اجتماعی برگزار می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که مشکلات کارفرمایان به خصوص کارفرمایان خرد و متوسط در اسرع وقت رفع شود. قطعاً با همراهی و همدلی شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود و امیدواریم تمام دستگاه‌های مرتبط پای کار باشند. 

گرگیج تأکید کرد: حمایت واقعی از تولید زمانی اتفاق می‌افتد که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند، اما قوانین دست و پاگیر باید اصلاح شود؛ بایستی مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل نمایند. بدون تردید، نتیجه این اقدامات، افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و کاهش مهاجرت نیروی کار خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی