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بازهم واژگونی مینی‌بوس سرویس کارگران/ مصدومیت ۸ کارگر در ابرکوه

بازهم واژگونی مینی‌بوس سرویس کارگران/ مصدومیت ۸ کارگر در ابرکوه
کد خبر : 1806118
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به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران یک کارخانه در محور ابرکوه، ۸ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز دوشنبه (۸ تیر ماه) به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران یک کارخانه در محور ابرکوه در استان یزد، ۸ کارگر مصدوم شدند

به گفته وی؛ حادثه به دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی رخ داده که بلافاصله با حضور امدادگران، مصدومان به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) ابرکوه منتقل شدند. 

لازم به یادآوری است روز گدشته (۷ تیرماه) به دنبال برخورد یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران یک کارخانه در محور اصفهان به شهرضا با یک خودرو سواری، ۱۴ کارگر زخمی شدند.

 

 

 

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