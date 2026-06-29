به گزارش ایلنا، دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد: با شناسایی مواردی از تحمیل ضرر و زیان به برخی از شرکت‌های زیرمجموعه و تراستی صندوق بازنشستگی کشوری، در راستای صیانت از دارایی‌های بازنشستگان، پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

براساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرا نشدن تعهدات قراردادی، اخذ نشدن تضامین لازم، ضعف در پیگیری‌های حقوقی و کاستی در صیانت از منافع شرکت‌ها، در مواردی منجر به تحمیل زیان‌های قابل توجه ریالی و ارزی شده است.

براین اساس، رسیدگی به عملکرد سایر شرکت‌های وابسته و شناسایی موارد احتمالی تضییع حقوق و منافع بازنشستگان، همچنان در دستور کار این نهاد نظارتی قراردارد­.

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