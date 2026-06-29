دیوار گودبرداری کار دست کارگران داد/ مرگ و مصدومیت دو کارگر مهاجر در کاشان
دو کارگر ساختمانی بر اثر ریزش ناگهانی دیوارههای محل گودبرداری شده در حوالی میدان صنعت کاشان، کشته و زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، دو کارگر ساختمانی در محل گودبرداری شدهای با سایر همکارانشان مشغول به کار بودند که بر اثر ریزش دیوارههای محل گودبرداری شده، زیرخروارها خاک گرفتار میشوند.
بنابر این گزارش، آتش نشانان بیدرنگ با برداشتن خاک این دو کارگر ۳۵ و ۲۳ ساله را از زیر آوار خارج کردند که متاسفانه کارگر جوانتر جان خود را از دست داد و مصدوم این حادثه به بیمارستان شهید بهشتی کاشان انتقال یافت.
لازم به یادآوری است دلیل مرگ و مصدومیت این ۲ کارگر اتباع خارجی، عدم ایمنسازی دیوار گودبرداری شده کارگاه ساختمانی بود.