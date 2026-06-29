خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیوار گودبرداری کار دست کارگران داد/ مرگ و مصدومیت دو کارگر مهاجر در کاشان

دیوار گودبرداری کار دست کارگران داد/ مرگ و مصدومیت دو کارگر مهاجر در کاشان
کد خبر : 1805916
لینک کوتاه کپی شد.

دو کارگر ساختمانی بر اثر ریزش ناگهانی دیواره‌های محل گودبرداری شده در حوالی میدان صنعت کاشان، کشته و زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، دو کارگر ساختمانی در محل گودبرداری شده‌ای با سایر همکاران‌شان مشغول به کار بودند که بر اثر ریزش دیواره‌های محل گودبرداری شده، زیرخروارها خاک گرفتار می‌شوند.

بنابر این گزارش، آتش نشانان بی‌درنگ با برداشتن خاک این دو کارگر ۳۵ و ۲۳ ساله را از زیر آوار خارج کردند که متاسفانه کارگر جوان‌تر جان خود را از دست داد و مصدوم این حادثه  به بیمارستان شهید بهشتی کاشان انتقال یافت. 

لازم به یادآوری است دلیل مرگ و مصدومیت این ۲ کارگر اتباع خارجی‌، عدم ایمن‌سازی دیوار گودبرداری شده کارگاه ساختمانی بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی