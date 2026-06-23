سرمایه گذاری در «مهارت آموزی»؛ مدل جدید شرکتهای شستا در اجرای «مسئولیت اجتماعی»
معاون وزیر کار در نشست مشترک با مدیران هلدینگ سیمان تامین، سرمایهگذاری در مهارت آموزی را ماندگارترین بخش مسئولیت اجتماعی شرکتهای تابعه تامین اجتماعی خواند.
به گزارش ایلنا، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای ، همکاری هلدینگ سیمان تأمین (وابسته به شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی) در تخصیص اعتبارات مسئولیت اجتماعی به حوزه مهارتآموزی را اقدامی کمنظیر در نظام حکمرانی شرکتی کشور دانست و از نقش این هلدینگ در توسعه آموزشهای مهارتی نسل جوان تقدیر کرد.
غلامحسین محمدی در نشست مشترک با محمدرضا محمدی، مدیرعامل هلدینگ سیمان تأمین، با اشاره به همکاریهای مشترک این سازمان و هلدینگ سیتا در سال گذشته اظهار کرد: آموزش، امنیت و بهداشت سه رکن اساسی حکمرانی و از مهمترین وظایف دولتها هستند و دولت چهاردهم نیز با رویکرد عدالتمحور، اقدامات گستردهای را در این حوزهها آغاز کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف مسئولیت اجتماعی شرکتها افزود: کار خیر مؤثر باید از الگوهای سنتی فاصله گرفته و در قالب شراکتهای هوشمندانه میان دولت، شرکتها و جوامع محلی دنبال شود. در چنین رویکردی، منابع صرفاً هزینه نمیشوند، بلکه به ایجاد زیرساختها و نهادهای ماندگار برای توسعه کشور منجر خواهند شد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور سرمایهگذاری در حوزه منابع انسانی را از اثربخشترین مصادیق مسئولیت اجتماعی برشمرد و گفت: تخصیص اعتبارات مسئولیت اجتماعی هلدینگ سیمان تأمین به مهارتآموزی کودکان، نوجوانان و جوانان، در میان شرکتهای بزرگ کشور اقدامی کمنظیر است و میتواند الگویی برای سایر بنگاههای اقتصادی باشد.
محمدی با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد منابع پروژههای مهارتآموزی کشور در سال گذشته با مشارکت هلدینگ سیمان تأمین تأمین شده است، تصریح کرد: این سطح از مسئولیتپذیری قابل تقدیر است و سیتا در عمل، آغازگر یک شراکت هوشمندانه برای توسعه مهارتهای نسل آینده کشور بوده است.
در ادامه این نشست، محمدرضا محمدی، مدیرعامل هلدینگ سیمان تأمین، با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اظهار داشت: این سازمان در سالهای گذشته با چالشهای متعددی روبهرو بوده و بخشی از ظرفیتهای آن مغفول مانده بود، اما امروز شاهد فعالسازی و توسعه این ظرفیتها در مسیر تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمندسازی نسل جدید هستیم.
وی افزود: آموزش و مهارتآموزی نسل جوان یکی از دغدغههای اصلی هلدینگ سیمان تأمین است. بر همین اساس و در چارچوب سیاستهای ابلاغی، ۶۰ درصد از اعتبارات مسئولیت اجتماعی سال گذشته این هلدینگ به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اختصاص یافت تا در مسیر توانمندسازی نسل آینده هزینه شود.
مدیرعامل سیمان تامین خاطرنشان کرد: هلدینگ سیمان تأمین بیش از یک سوم سهم شستا و حدود یک چهارم سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تأمین اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای پروژههای مهارتآموزی در کشور را پرداخت کرده است؛ اقدامی که آن را یکی از ماندگارترین سرمایهگذاریهای اجتماعی صنعت سیمان میدانیم.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه هلدینگ سیمان تأمین در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: سیتا با در اختیار داشتن حدود ۳۱ درصد ظرفیت تولید سیمان کشور، یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی ایران به شمار میرود. همچنین ۱۵ هزار نفر در ۳۸ شرکت تابعه این هلدینگ مشغول به فعالیت هستند و سیتا از نظر گستره فعالیت، حجم پروژهها و گردش مالی، نقش مهمی در مجموعه شستا ایفا میکند.
وی با بیان اینکه شرکتهای زیرمجموعه سیتا در ۱۴ استان کشور حضور دارند، افزود: نگاه ما به مسئولیت اجتماعی از یک رویکرد صرفاً هزینهای عبور کرده و به سمت توسعه پایدار، افزایش اثربخشی اقدامات و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی حرکت کرده است.
مدیرعامل سیمان تامین تأکید کرد: بسیاری از واحدهای تابعه این هلدینگ بیش از ۸۵ سال قدمت دارند و هویت برخی شهرها و سکونتگاههای پیرامونی با فعالیت این صنایع پیوند خورده است. از این رو، خود را در قبال توسعه پایدار در جوامع محلی مسئول میدانیم و تلاش میکنیم آثار اقدامات فرهنگی، اجتماعی و توسعهای ما برای مردم این مناطق ملموس و محسوس باشد.
در بخش دیگری از این نشست، زمینههای همکاری مشترک میان سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و هلدینگ سیمان تأمین مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهمترین پیشنهادهای مطرحشده، تأسیس «آکادمی تخصصی سیمان» برای تربیت تکنسینهای چندمهارتی و توسعه آموزشهای تخصصی متناسب با نیازهای صنعت سیمان کشور بود.