به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر، کارزار «درخواست کاهش قیمت کالاها همزمان با کاهش نرخ ارز» خطاب به رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و دولت تنظیم شده و تاکنون بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند.

در متن این کارزار آمده است:

«احتراماً به استحضار می‌رساند که طی روزهای اخیر شاهد کاهش محسوس نرخ ارز در کشور بوده‌ایم، اما با وجود این کاهش، قیمت اغلب کالاها و خدمات همچنان ثابت مانده و کاهش نیافته است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که هنگام افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها به سرعت و بی‌قاعده افزایش می‌یابد و این امر موجب نگرانی جدی مردم و ایجاد احساس بی‌اعتمادی شده است.

ما امضاکنندگان این کارزار، از مسئولان ذی‌ربط تقاضا داریم نسبت به بررسی دقیق وضعیت بازار و انجام اقدامات نظارتی و اجرایی لازم برای کاهش قیمت کالاها در پی کاهش نرخ ارز اقدام عاجل به عمل آورند تا ضمن احقاق حقوق مصرف‌کنندگان، آرامش و اطمینان به جامعه بازگردد.»

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