خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حقوق برخی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده؛

بازنشستگان: مستاجریم و تاخیر در پرداخت حقوق، زندگی‌مان را به هم می‌ریزد

بازنشستگان: مستاجریم و تاخیر در پرداخت حقوق، زندگی‌مان را به هم می‌ریزد
کد خبر : 1802801
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان تامین اجتماعی از تاخیر در پرداخت حقوق انتقاد کردند.

برخی بازنشستگان تامین اجتماعی که نام خانوادگی‌شان با حروف آخر الفبا از جمله «گ» و «م» آغاز می‌شود، در تماس با ایلنا، از عدم واریز حقوق خرداد انتقاد کردند.

این بازنشستگان با بیان اینکه «وقتی تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق، جدول و زمانبندی می‌‌دهد، ما روی آن حساب می‌کنیم و این تاخیرها زندگی‌مان را به هم می‌ریزد» تاکید کردند: نباید بار کمبود منابع تامین اجتماعی و مشکلات نقدینگی آن بر دوش بازنشستگان و مستمری‌بگیران کم‌درآمد بیفتد؛ چرا دولت به میدان نمی‌آید و بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد؟

یک بازنشسته که نام خانوادگی‌‌اش با حرف «میم» آغاز می‌شود؛ گفت: من مستاجرم؛ قسط بانک دارم؛ تاخیر در واریز حقوق زندگی‌ام را به هم می‌ریزد.

این بازنشسته ادامه می‌دهد: داروهایم تمام شده ولی پول رفتن به داروخانه ندارم....

به گفته او، هر روز تاخیر برای بازنشسته‌ای که زیر بیست میلیون تومان حقوق می‌گیرد، یک مصیبت است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی