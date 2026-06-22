حقوق برخی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده؛
بازنشستگان: مستاجریم و تاخیر در پرداخت حقوق، زندگیمان را به هم میریزد
بازنشستگان تامین اجتماعی از تاخیر در پرداخت حقوق انتقاد کردند.
برخی بازنشستگان تامین اجتماعی که نام خانوادگیشان با حروف آخر الفبا از جمله «گ» و «م» آغاز میشود، در تماس با ایلنا، از عدم واریز حقوق خرداد انتقاد کردند.
این بازنشستگان با بیان اینکه «وقتی تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق، جدول و زمانبندی میدهد، ما روی آن حساب میکنیم و این تاخیرها زندگیمان را به هم میریزد» تاکید کردند: نباید بار کمبود منابع تامین اجتماعی و مشکلات نقدینگی آن بر دوش بازنشستگان و مستمریبگیران کمدرآمد بیفتد؛ چرا دولت به میدان نمیآید و بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را نمیپردازد؟
یک بازنشسته که نام خانوادگیاش با حرف «میم» آغاز میشود؛ گفت: من مستاجرم؛ قسط بانک دارم؛ تاخیر در واریز حقوق زندگیام را به هم میریزد.
این بازنشسته ادامه میدهد: داروهایم تمام شده ولی پول رفتن به داروخانه ندارم....
به گفته او، هر روز تاخیر برای بازنشستهای که زیر بیست میلیون تومان حقوق میگیرد، یک مصیبت است.