برخی بازنشستگان تامین اجتماعی که نام خانوادگی‌شان با حروف آخر الفبا از جمله «گ» و «م» آغاز می‌شود، در تماس با ایلنا، از عدم واریز حقوق خرداد انتقاد کردند.

این بازنشستگان با بیان اینکه «وقتی تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق، جدول و زمانبندی می‌‌دهد، ما روی آن حساب می‌کنیم و این تاخیرها زندگی‌مان را به هم می‌ریزد» تاکید کردند: نباید بار کمبود منابع تامین اجتماعی و مشکلات نقدینگی آن بر دوش بازنشستگان و مستمری‌بگیران کم‌درآمد بیفتد؛ چرا دولت به میدان نمی‌آید و بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد؟

یک بازنشسته که نام خانوادگی‌‌اش با حرف «میم» آغاز می‌شود؛ گفت: من مستاجرم؛ قسط بانک دارم؛ تاخیر در واریز حقوق زندگی‌ام را به هم می‌ریزد.

این بازنشسته ادامه می‌دهد: داروهایم تمام شده ولی پول رفتن به داروخانه ندارم....

به گفته او، هر روز تاخیر برای بازنشسته‌ای که زیر بیست میلیون تومان حقوق می‌گیرد، یک مصیبت است.

انتهای پیام/