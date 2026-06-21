به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به افزایش برآوردهای کارشناسی و به‌روزرسانی هزینه‌های ارائه خدمات و بر اساس منابع تخصیص‌یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد اصلاح تعرفه‌های مراکز و خدمات مرتبط در هیئت دولت بررسی و به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه جدید، تعرفه مراکز روزانه و شبانه‌روزی 70 درصد، تعرفه خدمات مراقبت در منزل 90 درصد و تعرفه ویزیت در منزل 100 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از مراکز ارائه‌دهنده خدمات و بهبود دسترسی جامعه هدف به خدمات تخصصی و مراقبتی است.

این مصوبه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و اجرای تعرفه‌های جدید پس از ابلاغ رسمی آغاز شده و زمینه لازم برای تداوم و توسعه خدمات حمایتی و توانبخشی در سراسر کشور فراهم خواهد شد.