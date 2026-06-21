وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد؛
حمایت مؤثر دولت از جامعه معلولان با ابلاغ تعرفههای جدید خدمات
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: افزایش کمکهزینه به مراکز غیردولتی، روزانه و شبانهروزی، بابت نگهداری و مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفهآموزی، حق پرستاری، ویزیت در منزل و مددکاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید در اجرای تبصره (1) ماده (7) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب و ابلاغ افزایش کمکهزینه به مراکز غیردولتی نگهداری و توانبخشی و خدمات مراقبتی در هیئت دولت خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به افزایش برآوردهای کارشناسی و بهروزرسانی هزینههای ارائه خدمات و بر اساس منابع تخصیصیافته از سوی سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد اصلاح تعرفههای مراکز و خدمات مرتبط در هیئت دولت بررسی و به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه جدید، تعرفه مراکز روزانه و شبانهروزی 70 درصد، تعرفه خدمات مراقبت در منزل 90 درصد و تعرفه ویزیت در منزل 100 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از مراکز ارائهدهنده خدمات و بهبود دسترسی جامعه هدف به خدمات تخصصی و مراقبتی است.
این مصوبه به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده و اجرای تعرفههای جدید پس از ابلاغ رسمی آغاز شده و زمینه لازم برای تداوم و توسعه خدمات حمایتی و توانبخشی در سراسر کشور فراهم خواهد شد.