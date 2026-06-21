تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و رشت/ وضع معیشت و درمان بهبود یابد

بازنشستگان شرکت‌کننده در این تجمع، با اشاره به طرح ادغام سازمان تأمین اجتماعی با دیگر صندوق‌ها، در تماس با ایلنا، خواستار حفظ استقلال این سازمان شدند و چنین اقدامی را «غیرقانونی، غیرعقلانی و مغایر با منافع بیمه‌شدگان» دانستند.

این بازنشستگان ضمن انتقاد از دولت و کانون عالی بازنشستگان، خواستار اجرای کامل قوانین در حوزه معیشت و درمان شدند.

در بخش مطالبات درمانی نیز، بازنشستگان اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، حذف بیمه تکمیلی و ماده ۸۹ را از جمله خواسته‌های اساسی خود عنوان کردند.

همچنین بازنشستگان شوش در بخش مطالبات محلی، خواستار بازگشت امتیاز لغوشده بیمارستان ملکی تأمین اجتماعی و ارتقای درمانگاه شهر به پلی‌کلینیک شدند و به«کم‌توجهی نماینده مجلس و مسئولان شهری به مسائل درمانی بازنشستگان» انتقاد کردند.

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