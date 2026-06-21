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تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و رشت/ وضع معیشت و درمان بهبود یابد

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و رشت/ وضع معیشت و درمان بهبود یابد
کد خبر : 1802367
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جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان های شوش و رشت امروز (یکشنبه ۳۱ خردادماه) در ادامه تجمعات هفتگی خود، مقابل ساختمان تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان شرکت‌کننده در این تجمع، با اشاره به طرح ادغام سازمان تأمین اجتماعی با دیگر صندوق‌ها، در تماس با ایلنا، خواستار حفظ استقلال این سازمان شدند و چنین اقدامی را «غیرقانونی، غیرعقلانی و مغایر با منافع بیمه‌شدگان» دانستند.

این بازنشستگان ضمن انتقاد از دولت و کانون عالی بازنشستگان، خواستار اجرای کامل قوانین در حوزه معیشت و درمان شدند. 

در بخش مطالبات درمانی نیز، بازنشستگان اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، حذف بیمه تکمیلی و ماده ۸۹ را از جمله خواسته‌های اساسی خود عنوان کردند.

همچنین بازنشستگان شوش در بخش مطالبات محلی، خواستار بازگشت امتیاز لغوشده بیمارستان ملکی تأمین اجتماعی و ارتقای درمانگاه شهر به پلی‌کلینیک شدند و به«کم‌توجهی نماینده مجلس و مسئولان شهری به مسائل درمانی بازنشستگان» انتقاد کردند.

 

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