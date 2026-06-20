به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، یارانه مرحله ۱۸۴ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۱۳۲ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تأکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۶۱ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آن‌ها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

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