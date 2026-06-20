خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها:

یارانه خرداد ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

یارانه خرداد ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
کد خبر : 1802059
لینک کوتاه کپی شد.

​سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۸۴ مربوط به خرداد ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

 

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، یارانه مرحله ۱۸۴ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۱۳۲ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است. 

سازمان هدفمندسازی تأکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است. 

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۶۱ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آن‌ها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی