سازمان هدفمندسازی یارانهها:
یارانه خرداد ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار دهکهای چهارم تا نهم واریز شد
سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۸۴ مربوط به خرداد ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، یارانه مرحله ۱۸۴ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۱۳۲ سرپرست خانوار در دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تأکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلامشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۶۱ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.