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ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه درباره بیمه آتیه‌سازان / نیاز به مجوز بیمه مرکزی نیست! + سند

ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه درباره بیمه آتیه‌سازان / نیاز به مجوز بیمه مرکزی نیست! + سند
کد خبر : 1801999
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دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور اعلام کرده است، شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان قائم مقام سازمان بیمه سلامت ایران در بیمه تکمیلی درمان فعال است و برای این فعالیت، نیازی به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ندارد.

به گزارش ایلنا، مصوبه شورای عالی بیمه سلامت کشور درباره فعالیت شرکت خدمات بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ ابلاغ شد و بر اساس آن، فعالیت این شرکت در حوزه بیمه سلامت نیازی به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ندارد.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای عالی بیمه سلامت کشور، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، فعالیت شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ در حوزه بیمه سلامت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است و با استناد به ماده (۲) و بند (هـ) ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، تمامی امور، وظایف و فعالیت‌های مرتبط با بیمه سلامت در سازمان بیمه سلامت ایران متمرکز بوده و شرکت‌های بیمه تجاری و غیردولتی در این حوزه، تابع سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی بیمه سلامت هستند.

دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور اعلام کرده است، شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان قائم مقام سازمان بیمه سلامت ایران در بیمه تکمیلی درمان فعال است و بر اساس این مصوبه، فعالیت این شرکت در چارچوب مصوبات این شورا می باشد و برای این فعالیت، نیازی به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ندارد.

گفتنی است شرکت آتیه‌سازان حافظ با ربع قرن سابقه فعالیت در حوزه بیمه درمانی تکمیلی به ارائه خدمات پرداخته است.

ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه درباره بیمه آتیه‌سازان / نیاز به مجوز بیمه مرکزی نیست! + سند

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