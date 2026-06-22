درخواست کارگران اخراجی پتروشیمی تخت جمشید برای بازگشت به کار/ مسئولان قول دادند اما عمل نکردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بیکار شده پتروشیمی تخت جمشید واقع در ماهشهر همچنان در انتظار بازگشت به کار خود هستند. این کارگران روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه، در مقابل ساختمان فرمانداری بندر ماهشهر تجمع کردند.

یکی از کارگران تعدیلی پتروشیمی تخت جمشید، با بیان اینکه هنوز بازگشت به کار نشده‌ایم، گفت: حدود ۵۰ کارگر هستیم که با سوابق بین ۵ تا ۱۲ سال، تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار در پتروشیمی تخت جمشید مشغول به کار هستیم که از حدود سه ماه پیش، از ورودمان به محل کار جلوگیری شده و بیکار شده‌ایم.

او گفت: وضعیت پیش آمده در حالی ادامه دارد که برخی مسئولان به ما قول دادند کارگران تعدیلی را به کار بازگردانند اما تاکنون اقدامی نشده است.

این کارگر بیکار شده پتروشیمی تخت جمشید تصریح کرد: از چند سال قبل، به امید استخدام به عنوان کارگر در مجموعه پتروشیمی تخت جمشید مشغول به کار بوده‌ایم اما متاسفانه وضعیت شغلی ما به یکباره تغییر کرد و بیکار شدیم.

این کارگر همچنین گفت: از مسئولان شهرستانی و استانی درخواست داریم برای بازگشت به کار ما اقدام کنند.

انتهای پیام/