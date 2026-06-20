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در تماس با ایلنا مطرح شد؛

بلاتکلیفی کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد/ مسئولان کاری برای بازگشت به کار صورت ندادند

بلاتکلیفی کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد/ مسئولان کاری برای بازگشت به کار صورت ندادند
کد خبر : 1801797
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کارگران اخراجی شرکت پتروناد بندر امام از عدم بازگشت به کار خود پس از هفته‌ها اعتراض گفتند.

 منابع کارگری منطقه ماهشهر در تماس با ایلنا، از عدم رسیدگی مسئولان به مطالبه بازگشت به کار کارگران شرکت پتروشیمی پتروناد خبر دادند. 

دو هفته پیش، در طی پیگیری‌های کارگران اخراجی شرکت پتروناد، در صورتجلسه‌ای با حضور مسئولان منطقه و فرماندار، مقرر شد  با دستور اداره کار منطقه، ۵۰ نفر از کارگران معترض به تعدیل نیرو به کار برگردند؛ اما شرکت از اجرای دستور اداره کار منطقه خودداری کرده است. 

منابع خبری در میان کارگران اخراجی خبر دادند که باوجود پیگیری‌ها برای اجرای دستور بازگشت به کار، شرکت به هیچ عنوان دستوری اجرا نکرده و مدعی است هیچ نامه و دستوری برای مدیران مجموعه ارسال نشده است. 

کارگران مدعی هستند که فرماندار بندر امام خمینی ادعا کرده است که علت‌ عدم بکارگیری این کارگران، پایان پروژه‌ای است که کارگران در آن کار می‌کردند، منتهی کارگران برخلاف این ادعا می‌گویند که این پروژه در شرکت پتروناد در میانه راه بوده و همچنان ادامه دارد! 

کارگران اخراجی، هدف اصلی تعدیل نیرو در این مجموعه را بکارگیری نیروهای غیربومی اعلام می‌کنند.

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