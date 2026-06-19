یک فعال صنفی کارگران ساختمانی در انتقاد از فقدان بیمه مطرح کرد؛
محکوم به کار همیشگی بدون بازنشستگی!
نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از ناکارآمدی اصلاحات انجامشده در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، گفت که با وجود اصلاح این ماده، مشکل بیمه بخش بزرگی از کارگران ساختمانی همچنان پابرجاست .
مسلم مکاری، نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: سالها مطالبه جامعه کارگری، اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی بود و در نهایت این اصلاحات انجام شد، اما در عمل نتوانست گره اصلی مشکلات بیمهای کارگران را باز کند. امروز همچنان تعداد زیادی از کارگران ساختمانی پشت صف بیمه ماندهاند و از حق قانونی خود برای برخورداری از حمایتهای تأمین اجتماعی محروم هستند.
وی افزود: سؤال ما از نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه این است که چرا پس از اصلاح قانون، هنوز راهکار مؤثری برای پوشش بیمهایکارگران ساختمانی ارائه نشده است. نمیتوان صرفاً با انجام یک اصلاح قانونی، بدون توجه به نتایج عملی آن، ادعا کرد که مشکل حل شده است.
مکاری با انتقاد از برخی تصمیمات اتخاذشده در حوزه بیمه کارگران ساختمانی گفت: اقداماتی مانند افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی، نهتنها کمکی به حل مشکل بیمه این قشر نمیکند، بلکه میتواند فشار مضاعفی بر کارگرانی وارد کند که همین امروز نیز با مشکلات معیشتی فراوان دستوپنجه نرم میکنند. نباید بار ناکارآمدیهای موجود و مشکلات ساختاری نظام بیمهای بر دوش کارگران گذاشته شود.
وی ادامه داد: کارگران ساختمانی در زمره سختترین و پرخطرترین مشاغل قرار دارند. این کارگران هر روز روی داربستها، در ارتفاع و در محیطهایی کار میکنند که احتمال بروز حوادث جدی برای آنها وجود دارد، اما با وجود این خطرات، بسیاری از آنها هنوز از ابتداییترین حمایت اجتماعی یعنی بیمه محروم هستند.
وی با اشاره به تبعات ادامه این وضعیت گفت: زمانی که یک کارگر ساختمانی در اثر حادثه شغلی دچار آسیب میشود، تنها خود او آسیب نمیبیند، بلکه خانوادهاش نیز با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی مواجه خواهد شد. ادامه این روند، به معنای تداوم بیعدالتی در حق قشری است که سختترین کارهای ممکن را بر عهده دارد.
نایبرئیس کانون کشوری کارگران ساختمانی تصریح کرد: کارگرانی که چرخ ساختوساز کشور را به حرکت درمیآورند و در توسعه زیرساختها نقش اساسی دارند، نباید بدون پشتوانه رها شوند و حق بازنشستگی نداشته باشند. بیمه برای این قشر یک امتیاز نیست، بلکه یک حق قانونی و اجتماعی است. امروز کارگران ساختمانی محکوم به کار همیشگی هستند و حتی با بیشترین سابقه و در پیرترین و ناتوانتربن دوران زندگی نیز امیدی به بازنشستگی ندارند.
مکاری در پایان گفت: انتظار ما از مجلس، دولت و سازمان تأمین اجتماعی این است که به جای اتخاذ تصمیماتی که هزینههای بیشتری به کارگران تحمیل میکند، راهکارهای عملی برای پوشش بیمهای تمام کارگران ساختمانی واجد شرایط ارائه کنند. حل مشکل بیمهی این قشر، نیازمند اراده جدی و تصمیماتی است که در عمل به نفع کارگران باشد، نه آنکه فشارهای بیشتری بر زندگی و معیشت آنان وارد کند.