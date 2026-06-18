حسین فندرسکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به نقش معادن در اشتغال‌زایی اظهار کرد: هدف ما ایجاد اشتغال پایدار است و تولیدکنندگان معدن حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی نیز فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند؛ با این حال متأسفانه توجه کافی به مشکلات آنان نمی‌شود. انتظار داریم مسئولان به جای ایجاد مانع، مسیر رشد تولید را هموار کنند.

رئیس خانه معدن گلستان با اشاره به اینکه خدمات مهندسی یکی از مؤلفه‌های اصلی هزینه تولید در معادن است، افزود: افزایش تعرفه خدمات مهندسی تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده محصولات معدنی دارد. البته این افزایش با توجه به شرایط اقتصادی و مطالبات جامعه مهندسی معدن، اقدامی در جهت حمایت از معیشت مهندسان و حفظ شأن حرفه‌ای آنان محسوب می‌شود، اما باید توجه داشت که این هزینه‌ها برای تولیدکنندگان نیز سنگین است.

وی ادامه داد: طی ماه‌های اخیر نشست‌های کارشناسی متعددی برگزار و مستندات تخصصی لازم برای اصلاح تعرفه‌ها تهیه شده است. افزایش هزینه‌های حرفه‌ای و شرایط اقتصادی، ما را بر آن داشت تا موضوع اصلاح تعرفه‌ها را به‌طور جدی پیگیری کنیم و در حال حاضر نیز پیگیر نهایی شدن تعرفه خدمات مهندسی سال جاری هستیم.

فندرسکی همچنین با اشاره به رشد قابل‌توجه قیمت تجهیزات و لوازم معدنی در سال گذشته گفت: در یک سال اخیر بسیاری از تجهیزات و لوازم مورد نیاز معادن با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده‌اند، اما با وجود این فشارها، تولیدکنندگان این بخش همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند. انتظار ما این است که مسئولان در کنار تولیدکنندگان باشند و اجازه ندهند این بخش مهم اقتصادی دچار رکود شود.

وی تأکید کرد: حمایت از تولید در واقع حمایت از اشتغال و توسعه اقتصادی استان است و بی‌توجهی به مشکلات معادن می‌تواند پیامدهای جدی برای بازار کار و اقتصاد منطقه به همراه داشته باشد.

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