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قطع بیمه بیکاری صدها کارگر در هر شعبه تامین اجتماعی تهران

قطع بیمه بیکاری صدها کارگر در هر شعبه تامین اجتماعی تهران
کد خبر : 1799930
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در هر شعبه تامین اجتماعی تهران، در اردیبهشت دستکم یکصد مورد بیمه بیکاری افراد قطع شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اخبار واصله از منابع آگاه حاکی از قطع صدها مورد بیمه بیکاری در شعبات مختلف تامین اجتماعی تهران است. 

این منابع خبر دادند در هر شعبه تامین اجتماعی تهران در اردیبهشت،  یکصد مورد بیمه بیکاری اتفاق افتاده است. 

کارگرانی که بیمه بیکاری‌شان قطع شده می‌گویند: بازرسی‌های بسیار سخت‌گیرانه توسط کارگزاری‌های وابسته به شعب تامین اجتماعی، موجب قطع بیمه بیکاری به دلایل واهی شده است.

 

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