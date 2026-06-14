به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع جزء ۲ بند «ر» قانون برنامه هفتم پیشرفت، مطالبه به حق چندین‌ساله بازنشستگان مشمول بود که مراحل اول و دوم آن در دو سال گذشته توسط سازمان تأمین‌اجتماعی اجرا شد و علیرغم محدودیت منابع، این سازمان توانست آخرین مرحله متناسب‌سازی را در سال جاری تکمیل کند و پرونده این موضوع بسته شد.

به گزارش نواندیش: با این وجود برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به نحوه اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق اعتراض دارند و در این زمینه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که اگر مستمری بگیرانی به نحوه افزایش‌ها و محاسبات مستمری خود اعتراض دارند می‌توانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://1420.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند.

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