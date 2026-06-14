محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران، با تشریح جزییات قانون بیمه بیکاری در ایران اعلام کرد که طبق قانون، گروه‌های مشخصی مشمول دریافت این مقرری نمی‌شوند.

وی با اشاره به گروه اول اظهار داشت: «بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی نمی‌توانند این مقرری را دریافت کنند؛ چرا که این افراد مستمری‌بگیر دائمی سازمان هستند و طبق قانون، درآمد جایگزین یا همان حقوق بازنشستگی را دارند.»

فرزعلیان درباره وضعیت صاحبان حرف، مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری نیز توضیح داد: «بیمه بیکاری مخصوص کسانی است که رابطه «کارگری و کارفرمایی» دارند. در مشاغل آزاد، فرد خودش کارفرمای خودش است و اخراج یا بیکاری غیرارادی برای او معنای قانونی ندارد.»

این فعال کارگری در ادامه به محرومیت اتباع خارجی از این قانون اشاره کرد و گفت: «مطابق قانون، تنها کارگران ایرانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند و اتباع خارجی واجد شرایط دریافت آن نیستند.»

او با تاکید بر اینکه بیمه بیکاری تنها به بیکاری‌های ناخواسته تعلق می‌گیرد، افزود: «کسانی که به صورت ارادی استعفا داده‌اند نیز مشمول حمایت نمی‌شوند؛ چرا که فلسفه بیمه بیکاری حمایت از افرادی است که «بدون میل و اراده» بیکار شده‌اند و کسی که به خواست خودش کار را ترک کند، از این چتر حمایتی خارج است. »

فرزعلیان وضعیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره را نیز مشابه دانست و تشریح کرد: «این افراد که جزو بیمه‌شده‌های غیراجباری هستند، از نظر قانون در جایگاه کارفرما قرار می‌گیرند و رابطه تبعیتی کارگری با شرکت ندارند.»

وی در خصوص سربازان وظیفه نیز خاطرنشان کرد: «این افراد در دوره خدمت هستند و رابطه کاری فعال ندارند که بابت از دست دادنش بیمه دریافت کنند.»

این فعال کارگری در پایان به یک شرط زمانی بسیار مهم اشاره کرد و هشدار داد: «برای دریافت بیمه بیکاری، متقاضیان حتماً باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهند تا فرآیند قانونی آن آغاز شود.»

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