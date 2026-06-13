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پرسش‌های متداول درباره افزایش حقوق بازنشستگان/ آیا کمک‌هزینه مسکن و کمک به تأمین معیشت حذف شد؟

پرسش‌های متداول درباره افزایش حقوق بازنشستگان/ آیا کمک‌هزینه مسکن و کمک به تأمین معیشت حذف شد؟
کد خبر : 1798074
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کمک‌هزینه مسکن و کمک به تأمین معیشت در سال جدید حذف نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیا کمک‌هزینه مسکن و کمک به تأمین معیشت حذف شد؟ سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال متداول نوشت: خیر. این مبالغ همچنان پرداخت می‌شود، اما افزایش نیافته است. کمک‌هزینه مسکن ماهانه ۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال و کمک به تأمین معیشت ماهانه ۶ میلیون ریال، به مشمولان پرداخت خواهد شد.

این سازمان در ادامه پاسخ داده: زیرا  کمک هزینه مسکن، کمک معیشت(بن) و (از سال۱۴۰۳) حق تاهل پرداختی به مشمولین قانون کار مشمول کسر حق‌بیمه بوده و در اصل مستمری مشمولین (محاسبه میانگین دو سال آخر) منظور و پرداخت می‌شوند و پرداخت مضاعف و جداگانه این مزایا جزء تعهدات قانونی سازمان محسوب نمی‌شود.

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