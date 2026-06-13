انتقاد از عملکرد تأمین اجتماعی/ سفره های خالی هزاران کارگر ساختمانی/ «بیمه» هم از کارگران دریغ شد!

مهدی کاظمی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی میانه و حومه، در گفتگو با ایلنا، با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل این سازمان، وضعیت کارگران ساختمانی را نگران‌کننده و غیرقابل‌تحمل توصیف کرد. وی با اشاره به مشکلات گسترده بیمه‌ای و معیشتی کارگران ساختمانی، خواستار پاسخگویی مسئولان و رسیدگی فوری به مطالبات این قشر شد.

کاظمی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها در ارائه خدمات بیمه‌ای به کارگران ساختمانی موفق عمل نکرده، بلکه در بسیاری از موارد نسبت به مشکلات این قشر بی‌تفاوت بوده است، اظهار داشت: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد. در شرایطی که کارگران ساختمانی در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی، به‌ویژه در روزهای سرد و طاقت‌فرسای زمستان، برای تأمین معاش خانواده‌های خود جانشان را به خطر می‌اندازند، سازمانی که باید حامی و پشتیبان آنان باشد، از انجام وظایف قانونی خود سرباز می‌زند.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی میانه وحومه، با تأکید بر نقش کلیدی کارگران ساختمانی در پیشرفت و توسعه کشور افزود: کارگران ساختمانی تنها سازندگان ساختمان‌ها و زیرساخت‌های عمرانی نیستند؛ آنان از ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و سهم مهمی در گردش چرخ‌های اقتصادی دارند. با این حال، بسیاری از این کارگران همچنان از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی و بیمه‌ای خود محروم هستند و هیچ حمایت مؤثری از سوی نهادهای مسئول دریافت نمی‌کنند.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد مدیران سازمان تأمین اجتماعی و روندهای پیچیده اداری حاکم بر این مجموعه گفت: این‌که در سازمانی با چنین گستره امکانات و منابع مالی، هنوز هزاران کارگر ساختمانی از پوشش بیمه‌ای محروم باشند، نشان‌دهنده ضعف مدیریتی، بی‌مسئولیتی و ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌هاست. مردم و جامعه کارگری انتظار دارند مدیران این سازمان از حقوق کارگران دفاع کنند، نه اینکه زمان خود را صرف بروکراسی‌های فرسایشی کرده و با وعده‌های تکراری و بی‌نتیجه، مشکلات را به آینده موکول کنند.

کاظمی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کارگران ساختمانی تأکید کرد: وضعیت کنونی دیگر قابل تحمل نیست. کارگران ساختمانی نباید برای برخورداری از حقوق اولیه و قانونی خود، سال‌ها در انتظار بمانند یا با نگرانی از آینده شغلی و معیشتی زندگی کنند. تأمین اجتماعی موظف است در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکلات بیمه‌ای، تأمین امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی این قشر اقدام کند.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی میانه و حومه، در پایان ضمن مطالبه پاسخگویی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: جامعه کارگری کشور انتظار دارد مسئولان این سازمان به وظایف قانونی و اجتماعی خود عمل کنند و با اتخاذ تصمیمات عملی و مؤثر، مشکلات انباشته‌شده کارگران ساختمانی را برطرف سازند. ادامه این روند، موجب تشدید نارضایتی شده و مشکلات بیشتری را برای یکی از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه به همراه خواهد داشت.

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