یک نماینده کارگری به ایلنا خبر داد؛
تشکیل شورایی از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان/ به تصمیمات یکجانبه دولت اعتراض داریم
عضو گروه کارگری شورایعالی کار، از تشکیل شورای هماهنگی جدیدی برای مقابله با تصمیمات یکجانبهی بخش دولتی در رابطه با کارگران خبر داد.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار، در گفتگو با ایلنا، از تشکیل شورای هماهنگی جدیدی برای مقابله با تصمیمات یکجانبهی بخش دولتی در رابطه با کارگران خبر داد و گفت: شورای هماهنگی استان تهران با حضور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، انجمنهای صنفی استان تهران، کانون بازنشستگان شهر و استان تهران و همچنین کانون کارفرمایی استان تهران تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در نخستین جلسه این شورا، اعضا نسبت به روند تصویب آییننامهها، مصوبات و پیشنهادهایی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت و مجلس ارائه میشود، انتقادات جدی مطرح کردند. همچنین نسبت به عدم اجرای اصل سهجانبهگرایی در کشور ابراز نارضایتی شدید شد.
باقری بیان کرد: در این نشست توافق شد که جلسات شورا بهصورت مستمر ادامه پیدا کند و این تشکل به شکل دائمی فعالیت داشته باشد تا شرکای اجتماعی بتوانند مطالبات خود را از این طریق پیگیری کنند.
وی در رابطه با محور اصلی اعتراض اعضا توضیح داد: همه اعضا، اعم از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان، بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که در فرآیند تدوین آییننامهها، لوایح و تصمیماتی که در حوزه تأمین اجتماعی اتخاذ میشود، مشارکت واقعی ندارند و تصمیمات بهصورت یکجانبه اتخاذ میشود. به همین دلیل معتقدند که اصل سهجانبهگرایی در شرایط فعلی عملاً کارکرد خود را از دست داده است.
باقری در پاسخ به این سوال که فعالیت این شورا چقدر میتواند تأثیرگذار باشد و ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد گفت: این شورا بر پایه همکاری تشکلهای مختلف شکل گرفته است تا بتوانند به صورت هماهنگ از حقوق و مطالبات خود دفاع کنند. روندی که اکنون در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مشاهده میشود، به نحوی است که تشکلهای کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی احساس میکنند نادیده گرفته شدهاند. همین موضوع موجب شد این تشکلها در کنار یکدیگر قرار گیرند و با هماهنگی بیشتر مسائل خود را پیگیری کنند.
این نماینده کارگری بیان کرد: در حال حاضر اخبار متعددی درباره تصمیمات و طرحهایی که بدون مشارکت ذینفعان اتخاذ میشود منتشر میشود؛ از جمله موضوعات مرتبط با حوزه کارگری، بازنشستگی. از آنجا که گروههای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی از این روند نگران هستند، تصمیم گرفتند این شورا را تشکیل دهند تا با هماهنگی و انسجام بیشتری عمل کنند.
باقری در پایان تاکید کرد: در واقع، عدم پاسخگویی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، یکی از عوامل اصلی شکلگیری این شورا بوده است.