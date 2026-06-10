وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛
ویزیت رایگان اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی در سامانه «مرهم»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه خدمات ویزیت رایگان به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت در سامانه «مرهم» خبر داد و گفت: حدود 50 هزار پزشک همکار این سامانه آمادگی خود را برای ارائه رایگان خدمات به گروههای هدف اعلام کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به فعالیت سامانه «مرهم» اظهار کرد: این سامانه مجوز رسمی خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده و بیش از 100 هزار پزشک مورد تأیید این وزارتخانه با آن همکاری میکنند.
وی افزود: از میان پزشکان همکار سامانه، حدود 50 هزار نفر اعلام کردهاند که خدمات ویزیت را به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت بهصورت رایگان ارائه خواهند کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این اقدام در راستای تسهیل دسترسی اقشار آسیبپذیر به خدمات سلامت انجام میشود، تصریح کرد: شناسایی و احراز متقاضیان واجد شرایط برای بهرهمندی از این خدمات از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت میگیرد.