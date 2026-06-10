ویزیت رایگان اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی در سامانه «مرهم»

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به فعالیت سامانه «مرهم» اظهار کرد: این سامانه مجوز رسمی خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده و بیش از 100 هزار پزشک مورد تأیید این وزارتخانه با آن همکاری می‌کنند.

وی افزود: از میان پزشکان همکار سامانه، حدود 50 هزار نفر اعلام کرده‌اند که خدمات ویزیت را به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت به‌صورت رایگان ارائه خواهند کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این اقدام در راستای تسهیل دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات سلامت انجام می‌شود، تصریح کرد: شناسایی و احراز متقاضیان واجد شرایط برای بهره‌مندی از این خدمات از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد.

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