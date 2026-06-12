به گزارش ایلنا و به نقل از مجله اینترنتی بلومبرگ، صدها کارگر آلمانی شرکت یونیپر که در حوزه تامین انرژی و نیروگاهی و سوخت فعال است، در اعتراض به فروش احتمالی این شرکت دست به اعتصاب و تحصن زدند.

این شرکت چند سال قبل توسط دولت نجات داده شد و از مالک خصوصی پیشین خود رهایی یافته بود. حالا اما دولت فدرال آلمان قصد فروش مجدد این شرکت به بخش خصوصی را دارد و این موضوع، کارگران آسیب‌دیده از خصوصی‌سازی را معترض ساخته است.

صبح روز چهارشنبه این هفته، نمایندگان کارگران در اعتراض به احتمال فروش کل سهام شرکت، در مقابل دفتر مرکزی در دوسلدورف آلمان تظاهرات کردند.

آن‌ها می‌گویند عرضه سهام شرکت در بازار، چشم‌انداز مثبت شرکت از نظر بهبود وضعیت نیروی کار و امنیت انرژی آلمان و بهبود سود را که اکنون محقق شده، تحت الشعاع قرار می‌دهد و به همین دلیل و به خاطر تجربه گذشته، با آن مخالف هستند.

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