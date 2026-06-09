مزدی که مثل یخ در مقابل آفتاب «آب» شده است/ بدون حل مشکل ما، فوتبال بی فوتبال!

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری آلمانی دویچه‌وله، معلمان مکزیکی در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال که این کشور یکی از سه میزبان آن است، اعتصاب کرده‌اند.

در حالی که مکزیکوسیتی (پایتخت مکزیک) برای میزبانی مسابقه افتتاحیه جام جهانی از روز پنجشنبه این هفته آماده می‌شود، معلمان وعده دادند که به اعتراضات خود برای افزایش مزد و بهبود شرایط کاری در کنار ورزشگاه آزتک این شهر، دست به تحصن بزنند.

طی هفته گذشته، ده‌ها هزار معلم مکزیکی، در میدان اصلی پایتخت تحصن کرده و تقاطع‌ها را مسدود کرده‌اند. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که نیروهای امنیتی علیه معلمانی که سعی در اشغال وزارت آموزش مکزیک داشتند، از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.

معلمان مجسمه‌های چند متری ستاره‌های فوتبال را که پیش از جام جهانی نصب شده بودند، پایین کشیدند، پیراهن‌های بازیکنان پلاستیکی را کندند و آن‌ها را سوزاندند. معلمان مکزیکی روی برخی از مجسمه‌های افتاده نوشتند: «بدون حل مشکل ما، توپ در ورزشگاه‌ها نخواهد چرخید.»

معلمان این کشور به سیاست‌های آموزشی و شیوه بازنشستگی که در دولت جدید اعتراض دارند. دولت جدید که با حمایت گسترده کارگران و تشکل‌های آنان بر سر کار آمد، اما در نیمه سال ۲۰۲۵، دولت مکزیک افزایش ۱۰ درصدی حقوق معلمان را تا سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد؛ رقمی که معلمان و تشکل‌های آن‌ها به آن اعتراض کردند.

حقوق‌های معلمان بر اساس منطقه و بر اساس سطح تحصیلات بسیار متفاوت است. معلمان تازه کار در مدارس دولتی مکزیک ماهانه ۸۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ پزو (۳۹۰ تا ۶۹۰ یورو / ۴۶۰ تا ۸۰۰ دلار) دریافت می‌کنند. معلمان خواستار افزایش ۱۳ درصدی حقوق خود شده بودند.

اتحادیه معلمان مکزیک «SNTE» که مدت‌هاست روابط نزدیکی با احزاب مختلف حاکم مکزیک دارد، خواستار افزایش بیشتر حقوق در سال ۲۰۲۶ برای پوشش فشار فزاینده تورم شده است.

پس از آغاز اعتراضات، برخی معلمان فعال در جریان تحصن‌های خود، خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق معلمان شدند زیرا تورم لجام‌گسیخته مکزیک، مزد آن‌ها را مانند یخ در مقابل آفتاب، آب کرده است!

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