به گزارش خبرنگار ایلنا، «رفیع‌زاده» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اظهارنظری، از کاهش احتمالی حقوق کارگران شرکتی بعد از تبدیل وضعیت سخن گفته است و اینکه حذف شرکت‌های پیمانکاری، کارگران دولت را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری می‌آورد و موجب کاهش حقوق ماهانه‌ی آن‌ها می‌شود.

«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی، با انتقاد از این سوگیری‌ها به ایلنا گفت: در حالی که رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور، «کاهش احتمالی حقوق» را به عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطرح کرده است، خیل عظیم نیروهای شرکتیِ بلاتکلیف در سراسر کشور، این بهانه‌ها را نه مانع قانونی، بلکه تردید در اراده اجرایی می‌دانند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری در بدنه کارگری دستگاه‌های دولتی آسیب دیده، نه صرفاً «میزان حقوق»، بلکه «امنیت روانی» این نیروهاست.

وی افزود: تداوم وضعیت پیمانکاری و وجود واسطه‌های استثماری، علاوه بر تضییع حقوق مادی، ضربات جبران‌ناپذیری به امنیت روانی کارگران وارد کرده است. کارگری که همواره با سایه تهدیدِ پایان قرارداد توسط پیمانکار، تبعیض در پرداختی‌ها نسبت به نیروهای رسمی و عدم برخورداری از امنیت شغلی مواجه است، نمی‌تواند با تمام توان در خدمت نظام اداری باشد. دولت چهاردهم که با شعار وفاق و عدالت روی کار آمده است، باید بداند «اهم فی‌الاهم» در این پرونده، عبور از پیچ‌وخم‌های اداری به نفع آرامشِ روانی میلیون‌ها خانواده‌ای است که سال‌هاست در انتظار اجرای عدالت هستند.

سهرابی ادامه داد: آقای رفیع زاده می‌گوید دغدغه کاهش حقوق دارد باید درپاسخ به ایشان متذکر شد، طرح این موضوع که تبدیل وضعیت منجر به کاهش حقوق می‌شود، با روحِ قانون کار و اصول حقوقی حفظ حقوق مکتسبه در تعارض است. اولاً، هیچ قانون عادلانه‌ای اجازه نمی‌دهد که فردی به دلیل تغییر وضعیت استخدامی (در راستای قانونمند شدن)، با تنزل دریافتی مواجه شود. ثانیاً، برای رفع این دغدغه، راهکارهای عملیاتی و مستنددر دسترس است؛ اولین راهکار این است که دولت می‌تواند همان ۶ درصد (یا بیشتر) را که در قراردادهای فعلی به عنوان سود پیمانکار و هزینه‌های سربار به شرکت‌های واسطه پرداخت می‌شود، مستقیماً بابت سرانه رفاهی و ترمیم حقوق نیروهای تبدیل وضعیت شده اختصاص دهد.

به گفته سهرابی، وقتی واسطه حذف شود، بودجه‌ای که پیش‌تر در جیب پیمانکار می‌رفت، اکنون می‌تواند صرف تثبیت قدرت خرید کارگر شود.

او ادامه داد: دومین راهکار، استفاده از فوق‌العاده‌های قانونی است، قانون مدیریت خدمات کشوری، ظرفیت‌های لازم برای برقراری فوق‌العاده‌های خاص، بهره‌وری و سایر پرداخت‌های رفاهی را دارد. دولت با دستور مستقیم می‌تواند ضوابط پرداختیِ نیروهای شرکتی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که مجموع دریافتی آنان پس از تبدیل وضعیت، نه تنها کاهش نیابد، بلکه با حذف رانت‌های واسطه‌گری، افزایش نیز یابد.

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سهرابی تصریح کرد: جناب آقای رفیع‌زاده، موضوع حذف شرکت‌های واسطه‌ای دستور صریح ریاست محترم جمهور است و در نظام اداری، اجرای دستور، مقدم بر توجیهات کارشناسیِ بی‌پایه است. اگر در مسیر تبدیل وضعیت، مانعی وجود دارد، وظیفه سازمان اداری و استخدامی، «پیدا کردنِ راهکار» برای اجرای دستور است، نه توقف اجرای دستور به دلیل موانع موجود.

او در پایان گفت: از کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی انتظار می‌رود با قید فوریت، هرگونه اصلاح تبصره ماده ۳۲ و۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان یک ظرفیت اجتماعی و معیشتی در دستور کار قرار دهند. امروز کارگران بیش از هر چیز به یک اقدام عملی و قاطع برای پایان دادن به دوران پیمانکارسالاری نیاز دارند تا بالاخره طعم شیرین امنیت شغلی و آرامش روانی را بچشند.

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