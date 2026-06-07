خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتبار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تا پایان شهریور تمدید شد

اعتبار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تا پایان شهریور تمدید شد
کد خبر : 1795325
لینک کوتاه کپی شد.

معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید اعتبار تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های کارگران بازنشسته تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد و شرایط برگزاری مجامع عمومی این تشکل‌ها را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این اطلاعیه با اشاره به شرایط ویژه کشور، مقرر شده است اعتبار تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های کارگران بازنشسته تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شود. 

همچنین در صورت درخواست متقاضیان، مدارک ثبتی مسئولان این تشکل‌ها متناسب با نوع تشکل صادر خواهد شد. 

بر اساس این اطلاعیه، از تاریخ صدور نامه، برگزاری مجامع عمومی حضوری تشکل‌های مذکور در سطح استان‌ها، پس از هماهنگی و اخذ تأییدیه مراجع ذی‌ربط، بلامانع خواهد بود. 

معاونت روابط کار هدف از این تصمیم را تسهیل امور اجرایی تشکل‌ها و حفظ استمرار فعالیت‌های قانونی آن‌ها در شرایط موجود عنوان کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی