بودجه ۱۴۰۵ سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ سازمان تأمین اجتماعی که شامل ماده واحده و جداول، تبصره‌های سالانه، احکام دائمی و بودجه عمرانی است، محورهای کلیدی همچون گسترش چتر بیمه‌ای با شناسایی کارگاه‌ها و فعالان اقتصادی جدید، وصول هدفمند مطالبات با اولویت‌دهی به دارایی‌های نقدشونده و ارتقای نظام خدمات درمانی مورد تأکید قرار گرفته است.

ارتقای بهره‌وری منابع انسانی، استقرار سامانه‌های هوشمند برای حفاظت از دارایی‌ها و اصلاح سازوکارهای پرداخت مبتنی بر عملکرد در مراکز درمانی، از دیگر رویکردهای اصلی این سازمان برای سال پیش‌رو است.

دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، پس از طرح بودجه‌های پیشنهادی در کارگروه‌های تخصصی متشکل از کارشناسان متعدد و بررسی جامع این اسناد با رویکرد شفافیت، آنها را به تصویب هیئت امنا رسانده و ابلاغ کرده است.

بر این اساس، مقرر است سازمان یاد شده، گزارش‌های عملکردی خود را به صورت مستمر به این دبیرخانه ارائه نماید.