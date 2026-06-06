خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بودجه ۱۴۰۵ سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد

بودجه ۱۴۰۵ سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
کد خبر : 1795097
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ سازمان تأمین اجتماعی با محوریت توسعه پوشش بیمه‌ای و هوشمندسازی منابع به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

 

به گزارش ایلنا، در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ سازمان تأمین اجتماعی که شامل ماده واحده و جداول، تبصره‌های سالانه، احکام دائمی و بودجه عمرانی است، محورهای کلیدی همچون گسترش چتر بیمه‌ای با شناسایی کارگاه‌ها و فعالان اقتصادی جدید، وصول هدفمند مطالبات با اولویت‌دهی به دارایی‌های نقدشونده و ارتقای نظام خدمات درمانی مورد تأکید قرار گرفته است.

 ارتقای بهره‌وری منابع انسانی، استقرار سامانه‌های هوشمند برای حفاظت از دارایی‌ها و اصلاح سازوکارهای پرداخت مبتنی بر عملکرد در مراکز درمانی، از دیگر رویکردهای اصلی این سازمان برای سال پیش‌رو است.

دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، پس از طرح بودجه‌های پیشنهادی در کارگروه‌های تخصصی متشکل از کارشناسان متعدد و بررسی جامع این اسناد با رویکرد شفافیت، آنها را به تصویب هیئت امنا رسانده و ابلاغ کرده است.

بر این اساس، مقرر است سازمان یاد شده، گزارش‌های عملکردی خود را به صورت مستمر به این دبیرخانه ارائه نماید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی