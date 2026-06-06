اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی درباره صدور احکام بازنشستگان
سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با روند صدور احکام سال جدید بازنشستگان و مستمریبگیران و بازماندگان تحت پوشش این سازمان، توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه جدید سازمان تامین اجتماعی پیرامون صدور احکام، مواردی به منظور شفاف سازی ذکر شده است.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
به اطلاع میرساند: هماکنون خدمتگزاران شما در سازمان تأمین اجتماعی در حال انجام آخرین مراحل فنی مربوط به پیادهسازی و تست نهایی صدور احکام سال ۱۴۰۵ برای بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمریبگیر گرامی هستند تا طبق وعده قبلی، احکام جدید -حداکثر- در ابتدای هفته قابل دریافت باشد و این موضوع نیز به صورت رسمی توسط روابط عمومی سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.
جهت استحضار شما عزیزان؛ هر ساله فرآیند صدور احکام در صندوق تأمین اجتماعی طولانیتر از سایر صندوقهای بازنشستگی بوده است. تفاوت مقررات و مراجع مربوطه، تعداد بالا و طیف گسترده افراد تحت پوشش، تنوع شرایط و ضوابط قانونی احکام مشمولین، اعمال متناسبسازی، شخصیسازی احکام از جمله ویژگیهایی است که صدور احکام در صندوق تأمین اجتماعی را تبدیل به فرآیندی پیچیده، بینظیر و زمانبر میکند.
در پایان یادآور میشود: تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.