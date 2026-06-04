احکام جدید بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از ابتدای هفته قابل دریافت است

به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «بازنشستگان و مستمری بگیران ضمن تبریک عید غدیر، به اطلاع می‌رساند هم‌اکنون خدمتگزاران شما در سازمان تأمین اجتماعی در حال انجام آخرین مراحل فنی مربوط به پیاده‌سازی و تست نهایی صدور احکام سال ۱۴۰۵ برای بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر هستند تا طبق وعده قبلی، احکام جدید -حداکثر- در ابتدای هفته قابل دریافت باشد و این موضوع نیز به صورت رسمی توسط روابط عمومی سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هرساله فرآیند صدور احکام در صندوق تامین اجتماعی طولانی‌تر از سایر صندوق‌های بازنشستگی بوده است.

تفاوت مقررات و مراجع مربوطه، تعداد بالا و طیف گسترده افراد تحت پوشش، تنوع شرایط و ضوابط قانونی احکام مشمولین، اعمال متناسب‌سازی، شخصی‌سازی احکام از جمله ویژگی‌هایی است که صدور احکام در صندوق تأمین اجتماعی را تبدیل به فرآیندی پیچیده، بی‌نظیر و زمان‌بر می‌نماید.»

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