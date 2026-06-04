حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد افزایش یابد/ فقر مطلق مستمری بگیران کارگری

«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم آباد، در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با اخباری مبنی بر احتمال افزایش نیافتن مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد گفت: «این اخبار باعث نگرانی بازنشستگان شده است؛ چطور منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان نیست؟ چرا دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند؟ بازنشستگان سه ماه است که منتظر اجرای قانون هستند.»

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی عموماً زیر خط فقر مطلق هستند؛ گفت: «انتظار جامعه بازنشستگی، افزایش حقوق در خرداد و پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت در کوتاهترین زمان ممکن است. بازنشستگان نمی‌توانند سه ماه از سال را با حقوق سال قبل سر کنند آنهم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی بیش از صد درصد است.»

موسیوند تاکید کرد که «افزایش ۶۰ و ۴۵ درصدی مستمری‌ها به هیچ وجه تناسبی با تورم و گرانی‌ها ندارد.»

دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد گفت: «هر روز بازنشستگان با ما تماس می‌گیرند و در مورد افزایش نیافتن حقوق خود و بحران معیشتی که در آن گرفتارند صحبت می‌کنند؛ بازنشستگان به شدت ناراضی هستند؛ در این اوضاع، از دولت توقع داریم هرچه زودتر تعهدات خود در قبال تامین اجتماعی را به انجام برساند؛ تامین اجتماعی نیز در خرداد به تکلیف قانونی خود عمل کند و حقوق مستمری بگیران را افزایش دهد.»

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