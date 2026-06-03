توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان

با وقوع جنگ ۱۲ روزه، ۳۰ همت کسری برای پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان با تخصیص ۳۰ همت خط اعتباری تامین و مجموع ظرفیت خط اعتباری مورد استفاده سازمان به ۴۵ همت رسید که تعامل و‌ همکاری بانک مرکزی در استرداد مدیریت بانک رفاه کارگران با سازمان و استفاده از ظرفیت آن بانک در پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه تسهیلات قرض الحسنه و سایر خدمات به آن عزیزان در طول سال استمرار یافت.

با وقوع جنگ رمضان نیز، گرچه سازمان توانست پرداخت حقوق بیش از ۵ میلیون نفر بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان را در ایام جنگ از منابع خود تامین کند ولی منابع سازمان برای پرداخت عیدی بازنشستگان به مبلغ حدود ۴۳ همت کافی نبود؛ در این مرحله نیز، در شدیدترین ایام جنگ ۴۰ روزه، در جلسه مشترک دکتر میدری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی، ایشان با تخصیص ۳۰ هزارمیلیارد تومان خط اعتباری جدید به سازمان با عاملیت بانک رفاه کارگران موافقت و دستور فوری صادر کردند و ظرف همان روز با کمک این منابع، ۴۳ همت مجموع عیدی بازنشستگان واریز گردید.

سازمان تامین اجتماعی با توجه به تعهد و اهتمام نسبت به پرداخت کامل و حتی پیش از موعد تعهدات خود نظیر مستمری بیش از ۵ میلیون نفر بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرری بگیران بیمه بیکاری، تعهدات کوتاه مدت (از جمله مرخصی زایمان، مقرری بیمه بیکاری، حمایت های درمانی و ...)، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد و نیز عیدی پرداختی به بازنشستگان که با مصوبه هیات محترم وزیران، افزایش دوبرابری نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده داشت، با همکاری و همدلی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد اعم از خزانه داری کل کشور و سازمان خصوصی سازی، در شدیدترین روزهای جنگ نیز با کمترین وقفه و تاخیری از انجام تعهدات قانونی و پرداخت های خود نداشت.

دو فقره خط اعتباری مذکور شامل یک خط ۴۵ همت مربوط به ایام جنگ ۱۲ روزه و ۳۰ همت مربوط به پرداخت عیدی در ایام جنگ رمضان، دارای دوره زمانی است و در پایان دوره باید تسویه یا تمدید شوند و با انقضای مدت ۴۵ همت خط اعتباری مورد اشاره، طبق روال و فرایندکلی، تا قبل از فرایند تمدید، بانک عامل به بانک مرکزی بدهکار و مبلغ مذکور بعنوان اضافه برداشت بانک عامل از بانک مرکزی محسوب می گردد. در این خصوص، بانک رفاه به محض درخواست سازمان، ۳۰ همت از ۴۵ همت مذکور را تمدید و فرایند رسیدگی به درخواست سازمان برای ۱۵ همت دیگر را نیز در دستور کار قرار داده است.

این سازمان ماهانه علاوه بر منابع درآمدی و نقدینگی حاصل از وصول حق بیمه که درآمد اصلی و غالب سازمان است، بخشی از فاصله درآمد/هزینه ماهانه خود را با استفاده از ابزارهای مالی از جمله تسهیلات بانکی جبران می‌کند و برای سال جاری با توجه به ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت های سنتی و نوین در تامین منابع مالی مورد نیاز، استفاده از ظرفیت های متعددی نظیر توکنایز برای تهاتر آنی مطالبات با بدهی ها تا ظرفیت ۷۰ همت، روش های اوراق گام، برات و سفته الکترونیک، گواهی اوراق سپرده با تضمین سازمان به اعتبار مطالبات معوق بیمه ای، وصول اوراق مالی و دارایی بابت رد دیون دولت و برخی روش های نوین طراحی شده، کاستی منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می کند.

در پایان خاطر نشان می‌گردد؛ از سال گذشته تاکنون، همواره و طی مراحل متعددی از حمایت و تصمیمات به‌هنگام دکتر پزشکیان رییس جمهور محترم برخوردار بوده ایم. دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور که در بدو بروز هر مشکل، تاخیر احتمالی و نیاز به مساعدت‌های دولت، دلسوزانه و با اشراف و دغدغه مندی، سازمان را پشتیبانی نموده اند و در ایام عادی نیز پیگیر و مراقب روند صحیح امور سازمان بوده و هستند و علاوه بر این، سازمان همواره از پشتیبانی دغدغه مندانه دکتر میدری وزیر محترم بهره مند بوده است تا اختلال و توقفی در پایداری ارائه خدمات مالی، بیمه‌ای و درمانی به جمعیت حدودا پنجاه میلیون نفری تحت پوشش بویژه مستمری بگیران و بازنشستگان گرامی ایجاد نگردد.