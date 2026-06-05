لزوم افزایش حقوق بازنشستگان در ماه جاری/ خط اعتباری تامین اجتماعی را باز کنید!

به گزارش خبرنگار ایلنا، با ارسال نامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت صدور دستور اختصاص منابع برای اعمال افزایش‌ قانونی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (شامل افزایش آخرین مرحله متناسب‌سازی و افزایش حقوق مبتنی بر مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی) امیدها در میان مستمری‌بگیران این سازمان برای برخورداری از این افزایش‌ها افزایش یافت.

حسن صادقی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این ارتباط توضیح داد: نامه اخیر باتوجه به اقدام هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. دولت نیز باید این درخواست را مصوب کند. اکنون نیز آقای میدری به عنوان وزیر تعاون درخواست را به معاون اول رئیس جمهور ارائه داده تا هرچه سریع‌تر مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورد تایید قرار گیرد.

وی افزود: این روال در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. این نامه فراگیر دربرگیرنده همه مولفه‌های مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار و همچنین قوانین مصوب در حوزه متناسب‌سازی و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان است. ضمیمه این نامه بحث مزایای جانبی بازنشستگان است که همه‌ساله مطابق با عرف کارکنان دولت اضافه می‌شود. اینکه همه مولفه‌های افزایش حقوق امسال در این نامه یکجا مطرح شده، قابل قدردانی است.

صادقی اضافه کرد: دغدغه و نگرانی وزیر کار و سازمان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر که بحث ابلاغ افزایش حقوق به تاخیر افتاده، این بوده که «خط اعتباری» مربوط به تامین منابع لازم برای تحقق افزایش حقوق مسدود شده است. ما امیدواریم این مانع با دستور رئیس جمهور حل شود؛ لذا بازنشستگان ما در این زمینه نباید نگرانی داشته باشند.

معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: خط اعتباری بانک مرکزی برای بانک رفاه که به منظور پرداخت مطالبات افزایش حقوق اعطا شده، از سوی مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی مسدود شده که مبلغی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. امیدواریم با تلاش آقای عارف که مخاطب نامه بودند و نظر مساعد شخص رئیس جمهور، مشکلات پرداخت افزایش حقوق‌ها رفع شده و بحث پرداخت مابه‌التفاوت‌ها نیز هرچه سریع‌تر انجام گیرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: وزارت اقتصاد پیش از این به بانک مرکزی دستور داده است تا این خط ۱۷ هزار میلیارد تومانی قطع شود. وزارت اقتصاد این اقدام را با هدف‌ عدم ناترازی در حساب‌های بانک مرکزی انجام داده است. معمولاً وقتی این مسدودی‌ها ایجاد می‌شد، پس از مذاکرات و پیگیری‌ها بالاخره باز می‌شد. اکنون نیز جای نگرانی نیست و معتقدیم دولت وضعیت حساس جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را می‌شناسد و شرایط را درک می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران تاکید کرد: اگر دولت بخواهد سه دوازدهم سال را در نظر نگرفته و خط اعتباری را مسدود کند، از نظر قانونی باید مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی مقرر شده در بودجه امسال را برای سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا از محل آن مابه‌التفاوت‌ها پرداخت شود. پس راه صحیح، برقراری هرچه سریع‌تر خط اعتباری برای رساندن مستمری‌بگیران سازمان به حقوق خویش است.

وی با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در یکسال اخیر خاطرنشان کرد: ما آقای مدنی‌زاده را شخصیت دانشگاهی برجسته و مطلعی می‌دانیم و امیدواریم ایشان برمبنای برخی تحلیل‌ها، بهانه‌ای به دست دشمنان برای سوء استفاده از وضعیت موجود ندهند و شرایط موجود حساس پس از جنگ اخیر و وضعیت معیشتی خانوارها و به ویژه بازنشستگان کشور را درک کنند. ایشان نباید تسلیم تحلیل‌ها و تصمیم‌های سلیقه‌ای شوند و اجازه بازی به مخالفان نظام و سپس مخالفان دولت بدهند.

صادقی در پایان بیان کرد: گرهی که اکنون می‌توان با دست باز کرد، نباید با دندان باز شود؛ آقای پزشکیان در قامت ریاست جمهوری به وزیر جوان اقتصاد و دارایی اعتماد کرده و میدان دادند تا در این شرایط خطیر، اوضاع را مدیریت کنند. ما با درایتی که از ایشان سراغ داریم، می‌دانیم که در نهایت اجازه تنش آفرینی در صحنه اقتصاد کشور را نخواهند داد و حق بازنشستگان را محترم خواهند شمرد.

انتهای پیام/