به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یکصد و چهاردهمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار که به صورت برخط انجام شد، با تأکید بر پیامدهای گسترده جنگ بر زندگی کارگران و جوامع انسانی، جنگ را بزرگ‌ترین تهدید علیه کار شایسته، عدالت اجتماعی و رفاه بشریت دانست.

متن کامل این سخنرانی به این شرح است:

به نام خدا

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جناب آقای رییس،

خانم ها و آقایان،

همکاران محترم،

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نمایندگان کارگران و کارفرمایان ایران همراه با دولت تصمیم گرفتند امسال به دلیل هزینه های سنگین تحمیل شده در اثر جنگ به صورت مجازی شرکت کنند. جنگ باعث بیکاری کارگران می شود، خانواده ها را از هم می پاشد، کودکان را یتیم می کند، خانه‌ها و کارخانه ها را تخریب می کند، و محیط زیست را آلوده می کند. در عین حال، بزرگ ترین هزینه جنگ، سلطه خشونت بر روح انسان است. جنگ هشداری است مبنی بر اینکه بشریت در آستانه بربریت قرار دارد.

مطالب چندانی برای اضافه کردن به آنچه سال گذشته افتخار سخنرانی در جمع شما را داشتم، ندارم. بیایید به اعلامیه فیلادلفیا برگردیم، که صلح و عدالت اجتماعی را به عنوان دو رکن رفاه همه بشریت، به ویژه کارگران، به رسمیت می‌شناسد و خود سازمان بین‌المللی کار نیز بر اساس آن تأسیس شده است.

همچون سال گذشته، ضمن تحسین گزارش سازمان بین‌المللی کار که جنایات مرتکب شده علیه کودکان و کارگران در غزه را مستند کرده بود؛ اما ما نباید خود را تنها به ثبت هزینه‌های جنگ محدود کنیم. ما باید برای جلوگیری از خود جنگ تلاش کنیم. همانطور که سال گذشته اشاره کردم، بیایید از تجربه جنگ‌های جهانی اول و دوم درس بگیریم. جنگ‌ها ممکن است علیه ملت‌های مظلوم آغاز شوند، اما شعله‌های آنها در نهایت همه را در بر می‌گیرد. امروز به جنگ نگاه کنید. رئیس جمهور ونزوئلا ربوده شده، در حالی که تهدید جنگ به نزدیکی دروازه اروپا رسیده است. کدام کشور از حمله به ایران آسیب ندیده است؟ کدام ملت‌ها از آتش جنگ در امان هستند؟ کارگران اروپایی، آسیایی یا آفریقایی؟ به راستی، همه کارگران در سراسر جهان گروگان کسانی شده‌اند که از تولید سلاح سود می‌برند.

سرمایه‌داری نظامی، بشریت را به خاطر تولیدکنندگان سلاح قربانی کرده است. سال گذشته من اینگونه نتیجه گیری کردم و فقط از شما درخواست نمودم که بی‌تفاوت نمانید. سازمان‌های بین‌المللی بخشی از هالیوود نیستند. سازمان بین‌المللی کار برای مقابله با بزرگترین دشمن منافع کارگران، یعنی جنگ، تأسیس شده است و نمی‌تواند در مقابل کسانی که آن را آغاز می‌کنند، ساکت بماند.

وظیفه من این است که از همه اتحادیه‌های کارگری که قاطعانه تجاوز و تروریسم اسرائیل- ایالات متحده در ایران را محکوم کردند، تشکر کنم. همانطور که رهبر شهیدمان اشاره کردند: شما در سمت درست تاریخ ایستاده اید. از این رو، با احترام از مدیر کل سازمان بین‌المللی کار می‌خواهم که یک کنفرانس را در سال آینده به جنگ و کارگران جهان اختصاص دهد. ما دور هم جمع می‌شویم تا در مورد منع کار کودک صحبت کنیم. اما آیا رنجی که جنگ بر کودکان تحمیل می‌کند، از خود کار کودک کمتر مخرب است؟ بیایید هر دو را محکوم کنیم. آیا کار شایسته می‌تواند با مانعی بزرگتر از جنگ روبرو شود؟ در دفاع از حقوق کارگران در سراسر جهان و در راستای دستیابی به کار شایسته، بیایید جنگ را محکوم کنیم و از هر ظرفیتی که در اختیار داریم برای جلوگیری از آن استفاده کنیم.

سال گذشته سخنانم را با کلماتی از یک نویسنده یهودی و آیه‌ای از قرآن کریم به پایان رساندم. امروز نیز همان سخنان را دوباره می‌خوانم، زیرا امسال حتی بیشتر از سال گذشته به آنها نیاز داریم: "نقطه مقابل عشق، نفرت نیست، بی‌تفاوتی است. نقطه مقابل زیبایی، زشتی نیست، بی‌تفاوتی است. نقطه مقابل ایمان، کفر نیست، بی‌تفاوتی است. و نقطه مقابل زندگی، مرگ نیست، بلکه بی‌تفاوتی بین زندگی و مرگ است.: و قرآن کریم می فرماید: "وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً (و از فتنه‌ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد؛ بلکه همه را فرا خواهد گرفت."

ما باید متحد شویم، ما باید علیه جنگ متحد شویم، ما باید علیه جنگ متحد شویم، ما باید علیه سرمایه‌داری نظامی متحد شویم، ما باید علیه دشمن جهانی بشریت، یعنی جنگ، متحد شویم.

متشکرم.

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