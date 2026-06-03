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آغاز اعتصاب کارگران حمل و نقل پرتغال در اعتراض به اصلاح قانون کار

قطارها ایستادند، پروازها کنسل شدند!

قطارها ایستادند، پروازها کنسل شدند!
کد خبر : 1793891
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اعتصاب روز چهارشنبه بخش خدمات‌رسانی حمل و نقل در سراسر پرتغال، دومین اعتصاب طی یکسال گذشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، اعتصاب عمومی پرتغال ظهر روز چهارشنبه در اعتراض به اصلاحات ضد کارگری در قانون کار این کشور، آغاز شده و حرکت قطارها را متوقف کرده است. 

اعتصاب روز چهارشنبه بخش خدمات‌رسانی حمل و نقل در سراسر پرتغال، دومین اعتصاب طی یکسال گذشته محسوب می‌شود. 

اعتصاب کامیون‌داران، رانندگان اتوبوس‌ها و قطارها و متروها، کلیه بخش‌های حمل و نقل شهری پایتخت این کشور (لیسبون) را مختل کرد. 

علاوه بر بخش حمل و نقل زمینی، صدها پرواز نیز در اعتراض به تغییرات ضد کارگری در قانون کار لغو شده است. معلمان نیز در حمایت از این اعتصاب با همراهی دانش آموزان و دانشجویان، کلاس‌ها را تعطیل کردند. 

اتحادیه‌های سراسری کارگری در پرتغال پیش از این نسبت به اقدامات دولت هشدار داده بودند.

 

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