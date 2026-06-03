دیدار رئیس سازمان فنیوحرفهای با سفیر چین برای همکاریهای مهارتی
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در دیدار با «زونگ پیوو»، سفیر چین، ضمن تشریح ظرفیتهای مهارتی ایران، مجموعهای از پیشنهادها شامل بازسازی مراکز آموزشی و حمایت از تیم ملی مهارت در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ را مطرح کرد؛ پیشنهادهایی که با ابراز همدردی و وعده سفیر چین برای «پیگیری و انتقال درخواستها به پکن» همراه شد.
به گزارش ایلنا، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای در نشستی با «زونگ پیوو»، سفیر جمهوری خلق چین در ایران، چشمانداز گسترش مناسبات آموزشی و مهارتی میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. در این دیدار، طرفین با تکیه بر چارچوب روابط راهبردی، به بررسی راهکارهای تقویت حضور تیم ملی مهارت ایران در رقابتهای جهانی شانگهای ۲۰۲۶ و توسعه زیرساختهای آموزشی پرداختند.
طرح مطالبات و پیشنهادهای ایران
در این جلسه، محمدی با قدردانی از مواضع اصولی دولت چین در مجامع بینالمللی بر اهمیت ارتقای همکاریها پیش از سفر وزیر کار ایران به پکن تأکید کرد.
وی در بخش مهمی از سخنان خود، به حادثه حمله به مرکز آموزش فنیوحرفهای اسدآباد در همدان اشاره کرد و ضمن محکوم کردن آن، پیشنهاد داد: برای پاسداشت یاد شهدای این حادثه و نمادین کردن پیوند دو ملت، بازسازی این مرکز با مشارکت دولت چین، صورت پذیرد.
همچنین محمدی با اشاره به اعزام تیم ملی مهارت ایران به مسابقات جهانی شانگهای ۲۰۲۶، درخواست حمایت مالی برای هزینههای استقرار و شرکت تیم ۱۰۰ نفره نخبگان ایرانی را مطرح کرد. تبدیل «مرکز تربیت مربی ایران» به هاب منطقهای آموزش در غرب آسیا با همکاری تکنولوژیک چین، از دیگر محورهایی بود که به عنوان «درخواست ایران برای توسعه زنجیره ارزش شرکتهای چینی در منطقه» ارائه شد.
اعلام آمادگی طرف چینی برای بررسی و رایزنی
«زونگ پیوو»، سفیر جمهوری خلق چین در ایران، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای شهدای حادثه اسدآباد و تقدیر از نگاه تخصصی ایران به حوزه اشتغال، اهمیت «دیپلماسی مهارت» را تأیید کرد.
سفیر چین با بیان اینکه پکن از ابتکارات توسعهای استقبال میکند، قول داد که یادداشت دقیقی از تمامی درخواستهای مطرح شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفهای ایران تهیه کرده و موضوع حمایتهای مالی، تسهیلات ویزای هیئتهای ایرانی و پروژههای مشترک را از طریق مجاری دیپلماتیک در پکن پیگیری نماید.
زونگ پیوو با تأکید بر اینکه «آموزش و مهارتآموزی بستر مطمئنی برای روابط بلندمدت است»، اعلام کرد که دولت چین آمادگی دارد جزئیات عملیاتی این پیشنهادها را در مراحل آتی مورد بررسی قرار دهد.
در پایان این نشست، مقرر شد برای بررسی امکانسنجی و پیگیری هماهنگیهای لازم جهت حضور در مسابقات شانگهای و پروژههای بازسازی، مسیر ارتباطی ویژهای از طریق وزارت امور خارجه دو کشور فعال شود تا روند رایزنیها برای رسیدن به توافقات نهایی پیگیری گردد.