شارژ اعتبار کارت «امید مادر» +جزئیات
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ اعتبار اردیبهشت ماه کارت امید مادر خبر داد.
به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش (معاون امور اقتصادی و رفاهی وزیر کار) اعلام کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی تامین اجتماعی و تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبه جلسه ۹۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط با «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» و بند(ج) ابلاغیه شماره ۱۴۰۴.۱۲۰۰۴/ دش مورخ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر «حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و کلیه مادران باردار کشور»، با تخصیص منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به دنیا میآیند، تا پایان ۲سالگی فرزند مشمول طرح هستند.
وی افزود: کارت امید مادر، با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، با همکاری دبیرخانه ستادملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) مجری طرح کالابرگ الکترونیکی انجام میشود.
معاون وزیر رفاه اشاره کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبار خرید سبدغذایی و پوشک بچه و در صورت نیاز شیرخشک رایگان برای تعداد بالغ بر ۱۲۹ هزار و ۳۵۶ کودک متولد شده از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ را در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب مادران مشمول از ۱۳ خرداد ماه تخصیص خواهد داد.
اندایش تصریح کرد: در این مرحله علاوه بر ۶۳ هزار و ۳۰۵ کودک متولد فروردین ماه که در مرحله اول مشمول طرح کارت امید مادر در فروردین ماه بوده اند، ۵ هزار و ۷۶۰ کودک جامانده از فهرست ارسالی کودکان متولد شده در فروردین ماه از سوی سازمان ثبت احوال به دلیل تاخیر خانوار در دریافت شناسنامه و ۶۰ هزار و ۲۹۱ کودک متولد اردیبهشت ماه شارژ شدهاند و همگی مشمول دریافت اعتبار ۲ میلیون تومانی اعتبار اردیبهشت ماه هستند.
این مقام وزارت کار یادآورشد: ۵.۷۶۰ کودک متولد فروردین ماه سال جاری که خانوار ایشان با تاخیر شناسنامه دریافت کردهاند و از لیست فروردین جامانده بوده اند، در این مرحله، مبلغ ۴ میلیون تومان (اعتبار فروردین و اردیبهشت ماه همزمان) در کارت امید مادر (به حساب مادران) ایشان شارژ شده است.
معاون وزیر رفاه ادامه داد: با دریافت ماهانه اطلاعات مادران دارای کودک متولد شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، اعتبار خرید به حساب مادر خانوار مشمول، در تمام استانهای کشور شارژ میشود.
او افزود: خانوارهای مشمول میتوانند بستههای حمایتی پیشبینیشده را که مشتمل بر سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزیجات، میوهجات و سبزیجات) و پوشک بچه و در صورت لزوم شیرخشک رایگان است، تا سقف اعتبار ۲۰ میلیون ریال، فارغ از دهک درآمدی از طریق بستر کالابرگ الکترونیکی خرید کنند.
اندایش افزود: اعتبار مذکور به حساب مادر خانوار مشمول (دارای کودک متولد شده از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱) واریز شده و از ۱۳ خردادماه سالجاری قابل بهرهبرداری است و امکان خرید ۱۶ قلم کالای موردتأیید از طریق تمام فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی و شیرخشک و پوشک بچه از داروخانهها، در دسترس مادران قرار دارد. همچنین خانوارهای مشمول میتوانند با استفاده از برنامه کاربردی «شمیم»، برنامه کاربردی بله- برنامه کاربردی سروش پلاس– کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و تلفن ۶۳۶۹-۰۲۱ از مبلغ اعتبار خود اطلاع یابند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خانوارهای مشمول جهت تهیه سبدغذایی و پوشک بچه و شیرخشک رایگان میتوانند به نزدیکترین فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک و داروخانهها مراجعه نمایند. مهلت استفاده از این اعتبار، سه ماه خواهد بود.