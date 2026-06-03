در پاسخ به گزارش ایلنا مطرح شد؛
توضیحات تامین اجتماعی در مورد سامانههای نسخهپیچی
تامین اجتماعی توضیح داد: ضمن اینکه در سامانههای مانیتورینگ سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه اختلالی رویت نشده است، مرکز فناوری اطلاعات این سازمان، ضمن پایش مستمر تمامی سامانهها، از هیچ تلاشی برای پایداری سامانههای نرمافزاری دریغ نمینماید.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی تامین اجتماعی، در توضیحاتی در رابطه با سامانههای درمانی نوشت:
«احتراماً؛ پاسخ این سازمان به مطلب منتشرشده با عنوان «سرگردانی یک بازنشسته تأمین اجتماعی به داروخانهها/ سیستم قطع است و باید داروها را آزاد بخرم!» در تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۵، به شرح زیر جهت انتشار در آن رسانه ارسال میشود.
پایش سامانههای حوزه درمان اعم از نسخهنویسی و نسخهپیچی، دسترسپذیری و ارائه خدمات بدون وقفه از طریق نرمافزارهای پویا توسط سازمان تأمین اجتماعی به صورت مستمر انجام میشود و به محض بروز اختلال در عملکرد سامانهها، هشدارهای لازم به مدیران سیستمها ارسال میشود.
برخی اختلالات، خارج از حیطه کنترلی سازمان هستند و این اختلالات میتواند بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی را در بهرهبرداری از خدمات دچار مشکل و یا تاخیر نماید که از طریق مبادی مربوطه مورد پیگیری قرار میگیرد.
اختلال در زیرساخت ارتباطی سمت سرویسگیرنده (در تهران یا سایر شهرها) مبتنی بر مشکلات فنی مقطعی (اعم از سراسری یا منطقهای) یا بروز شرایط اضطرار، اختلال در سرویسهای ارایه شده از سوی دیگر سازمانها (مانند ثبت احوال، سرویس شاهکار و…)، بروز مشکل در برقراری ارتباط نرمافزارهای داروخانه با APIهای مربوط به نسخهپیچی از جمله اختلالاتی است که به این سازمان مرتبط نمیشود ولی به محض بروز آن پیگیری میشود.
موکداً تأکید میشود، ضمن اینکه در سامانههای مانیتورینگ سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه اختلالی رویت نشده است، مرکز فناوری اطلاعات این سازمان، ضمن پایش مستمر تمامی سامانهها، از هیچ تلاشی برای پایداری سامانههای نرمافزاری دریغ نمینماید.
شایان ذکر است سطح پایداری سرویسهای نسخهنویسی و نسخهپیچی سازمان، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹۹.۶ درصد میباشد.»