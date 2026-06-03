در تماس با ایلنا مطرح شد؛
تعدیل کارگران بومی در پروژه ساخت پتروشیمی چابهار/ «سهم مردم» آلودگی و مشکلات زیست محیطیست
کارگران پیمانکاری پروژه ساخت پتروشیمی چابهار، از تعدیل شمار زیادی از همکاران بومی خود از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پروژه ساخت پتروشیمی چابهار که در استان سیستان وبلوچستان واقع شده است؛ حدودا ۱۵۰ کارگر تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «کیمیا صنعت» مشغول به کارند که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، شماری از آنها که بومی هستند، پس از اتمام قرارداد کار بیکار شدهاند.
یکی از کارکران پیمانکاری پروژه ساخت پتروشیمی چابهار به ایلنا گفت: پتروشیمی چابهار از واحدهای بزرگ در دست ساخت است که از سال ۹۲ ساخت آن آغاز شده است و اجرای کارهای تکمیلی آن به شرکت پیمانکاری «کیمیا صنعت» واگذار شده است اما با شروع جنگ رمضان که پروژه موقتا تعطیل شد ما کارگران محل کار خود را ترک کردیم. از حدود یک ماه پیش (اردیبهشت ماه) که مجددا پروژه فعال شده از ورود ماکارگران بومی به محل کارمان جلوگیری میشود.
بنابر اظهارات وی؛ در حالی نیروی کار بومی منطقه چابهار کنار گذاشته شدهاند که از قرار معلوم روند جایگزینی نیرو کار غیربومی شدت گرفته است؛ موضوعی که در سالهای اخیر همواره از اصلیترین مطالبات جوانان بلوچ در پروژههای اقتصادی و صنعتی منطقه بلوچستان بوده است.
وی تصریح کرد: در حالیکه سهم مردم منطقه چابهار از فعالیت این صنعت، عمدتاً آلودگی و مشکلات زیستمحیطی است، استخدام نیروهایی از خارج از منطقه، اقدامی ناعادلانه و برخلاف اصل اولویت استخدام بومی تلقی میشود.
این کارگر درباره مطالبات معوقه کارگران تعدیلی اظهار داشت: برخی کارگران بیکار شده هنوز عیدی و سنوات سال قبلِ خود را دریافت نکردهاند. وضعیت دریافت بیمه بیکاری کارگران نیز مشخص نیست. از طرف دیگر سایر همکاران بومی نگران امنیت شغلی خود هستند.
این فعال کارگری در پایان اظهار کرد: شهروندان منطقه چابهار خواستار واکنش و شفافسازی مدیران پتروشیمی و توجه جدی مسئولان استانی به این روند هستند و این پرسش را مطرح میکنند که چرا با وجود اعلام مازاد نیرو به بهانههای مختلف، همچنان افرادی از خارج منطقه و بعضاً از مناطق خوشآبوهوا، آن هم با رابطه، جذب میشوند؟!