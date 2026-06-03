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حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد هم افزایش نمی‌یابد؟/ صدور احکام به زودی

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد هم افزایش نمی‌یابد؟/ صدور احکام به زودی
کد خبر : 1793806
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ظاهراً افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد هم افزایش نمی‌یابد.

به گزارش ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی سه ماه است در انتظار اجرای قانون و افزایش حقوق هستند اما گویا اراده‌ای برای اجرای قانون نیست؛ بازهم در خرداد، افزایش حقوق در کار نیست.

به نظر می رسد احکام افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تا پایان هفته بارگذاری و در دسترس قرار خواهد گرفت اما به گفته منابع آگاه، تامین منابع مالی برای پرداخت آن در پایان خرداد، در سایه ای از ابهام قرار دارد.

به گفته منابع آگاه، « خبری مبنی بر برداشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از جانب بانک مرکزی از حساب تامین اجتماعی در بانک رفاه که حقوق بازنشستگان را تضمین می کند؛ موجب شده که حقوق خرداد بر اساس احکام جدید انجام نشود. این برداشت به واسطه بازپرداخت تسهیلات دریافتی تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی پرداختی حقوق و عیدی پایان سال ۱۴۰۴ و در جریان جنگ بوده که در روزهای اخیر توسط بانک مرکزی برداشت شده و تامین اجتماعی را در تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق خرداد دچار چالش کرده است.»

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس‌های مکرر با ایلنا، از رویکرد دولت و تامین اجتماعی به شدت انتقاد کردند و گفتند: ما با این حقوق‌های ناچیز با بدبختی زندگی می‌کنیم، آیا برای کسی مهم نیست؟!

 

 

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