مصدومیت یک کارگر و یک راننده در پی انفجار یک وانت در تهرانپارس
انفجار یک دستگاه خودروی وانت در جایگاه سوخت CNG در تهرانپارس باعث مصدومیت راننده و یکی از کارگران جایگاه شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۶:۱۴ صبح امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه، وقوع انفجار خودرو وانت یخچالدار در یک جایگاه سوخت سیانجی در بزرگراه یاسینی، مسیر غرب به شرق (بعد از سهراه تهرانپارس)، موجب مصدومیت یک راننده حدودا ۶۰ساله ویکی از کارگران جایگاه با حدود ۴۰ سال سن شد.
گفتنی است؛ شدت انفجار خسارات قابل توجهی به خودروی نیسان و همچنین بخشهایی از جایگاه سوخت، بهویژه سقفهای کامپوزیتی آن وارد کرد.