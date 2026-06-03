مصدومیت یک کارگر و یک راننده در پی انفجار یک وانت در تهرانپارس

به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۶:۱۴ صبح امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه، وقوع انفجار خودرو وانت یخچال‌دار در یک جایگاه سوخت سی‌ان‌جی در بزرگراه یاسینی، مسیر غرب به شرق (بعد از سه‌راه تهرانپارس)، موجب مصدومیت یک راننده حدودا ۶۰ساله ویکی از کارگران جایگاه با حدود ۴۰ سال سن شد.

گفتنی است؛ شدت انفجار خسارات قابل توجهی به خودروی نیسان و همچنین بخش‌هایی از جایگاه سوخت، به‌ویژه سقف‌های کامپوزیتی آن وارد کرد.

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