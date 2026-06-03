نواقص معادن ناایمن کوهبنان برطرف شود/ فرصت فقط یک ماه!

به گزارش ایلنا، صادق کاظمی، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: پس از بازدید سرزده‌ای که با همراهی بازرسان اداره کار و کارشناسان شبکه بهداشت از معدن ذغالسنگ «۱۴/۱۲ هشونی غربی» شهرستان کوهبنان صورت گرفت، نواقص متعددی در زمینه‌های ایمنی، استانداردهای محیط کار و شرایط سلامت کارگران مشاهده شد که هشدارهای جدی کارشناسان بهداشت را در پی داشت.

وی افزود: پس از مستندسازی موارد نقض قوانین کار و مقررات بهداشت حرفه‌ای، به مسئولان معدن یک ماه مهلت داده شده تا نسبت به رفع کامل این ایرادات اقدام کنند.

وی تأکید کرد: سلامت و امنیت کارگران، خط قرمز دستگاه قضایی است و ادامه فعالیت در شرایط غیرایمن که می‌تواند زمینه ساز بروز حوادث ناگوار یا بیماری‌های شغلی شود، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

رئیس حوزه قضایی کوهبنان با اشاره به اینکه پس از پایان مهلت مقرر، ارزیابی مجددی از معدن صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: در صورت‌عدم رفع نواقص در بازه زمانی تعیین شده، ضمن برخورد قانونی با متخلفان، از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله صدور دستور تعطیلی کامل معدن استفاده خواهد شد.

کاظمی، با تأکید بر ظرفیت‌های معدنی شهرستان کوهبنان، خطاب به مدیران واحدهای معدنی افزود: ایمنی و بهداشت محیط کار باید اولویت نخست تمامی معادن باشد و دستگاه قضایی در برخورد با قصور مدیریتی که منجر به به خطر افتادن جان کارگران شود، بدون هیچ‌گونه اغماضی و برابر مقررات عمل خواهد کرد.

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