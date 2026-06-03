به گزارش ایلنا، احمد میدری، ضمن ارایه پیشنهادات برای افزایش مستمری و کمک هزینه های جنبی قابل پرداخت به مستمری بگیران تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری، با توجه به اهمیت و فوریت موضوع، خواستار طرح آن در هیئت وزیران و اعلام نتیجه برای ابلاغ و اجرا شد.

پیشنهادات این نامه به شرح زیر است:

مستمری حداقل بگیران ۶٠درصد افزایش یابد. افزایش حقوق سایر سطوح به میزان ۴۵درصد باضافه مبلغ ثابت ١۵،۵٨۶،۴٧٠ ریال باشد. کمک هزینه عائله مندی و اولاد تحت تکفل بازنشستگان وفق ضوابط و اعتبارات مربوطه تعیین و پرداخت می گردد. در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد سال جاری با ٩٠درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب می گردد.

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