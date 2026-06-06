در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار متناسب سازی
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان ری، خواستار اجرای هرچه سریعتر مرحله آخر متناسبسازی حقوق بازنشستگان این سازمان شد.
علی ترکاشوند (دبیراجرایی خانه کارگر و رئیس هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرری) در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، نسبت به افزایش اندک حقوق بازنشستگان و تاخیر آن انتقاد کرد.
ترکاشوند با انتقاد از میزان افزایش حقوق سال جاری بیان کرد: رشد مستمریهای بازنشستگان تامین اجتماعی با نرخ واقعی تورم و افزایش هزینههای زندگی تناسبی ندارد. کارگران بازنشسته معتقدند با وجود افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی، مسکن و سایر هزینههای معیشتی، حقوق ماهانه پاسخگوی نیازهای روزمره نیست.
رئیس هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرری افزود: اکثریت قاطع بازنشستگان تأکید دارند که حفظ قدرت خرید مستمریبگیران مستلزم بازنگری در شیوه تعیین حقوق و اجرای کامل قوانین مرتبط با متناسبسازی حقوق است. به گفته آنان، فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی در سالهای اخیر افزایش یافته و بسیاری از خانوادههای بازنشسته با مشکلات عمیق اقتصادی مواجه هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری تصریح کرد: بازنشستگان تامین اجتماعی در تمام نشستها و جلسات از مسئولان و دستاندرکاران حوزه تأمین اجتماعی درخواست کرده اند با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه افزایش عادلانه حقوق و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان را فراهم کنند تا دریافتی آنان با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تناسب بیشتری داشته باشد.