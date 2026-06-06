بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار متناسب سازی

علی ترکاشوند (دبیراجرایی خانه کارگر و رئیس هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرری) در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، نسبت به افزایش اندک حقوق بازنشستگان و تاخیر آن انتقاد کرد.

ترکاشوند با انتقاد از میزان افزایش حقوق سال جاری بیان کرد: رشد مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی با نرخ واقعی تورم و افزایش هزینه‌های زندگی تناسبی ندارد. کارگران بازنشسته معتقدند با وجود افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی، مسکن و سایر هزینه‌های معیشتی، حقوق ماهانه پاسخگوی نیازهای روزمره نیست.

رئیس هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرری افزود: اکثریت قاطع بازنشستگان تأکید دارند که حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران مستلزم بازنگری در شیوه تعیین حقوق و اجرای کامل قوانین مرتبط با متناسب‌سازی حقوق است. به گفته آنان، فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌های بازنشسته با مشکلات عمیق اقتصادی مواجه هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری تصریح کرد: بازنشستگان تامین اجتماعی در تمام نشست‌ها و جلسات از مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه تأمین اجتماعی درخواست کرده اند با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه افزایش عادلانه حقوق و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان را فراهم کنند تا دریافتی آنان با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تناسب بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام/