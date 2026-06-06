در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
تورم نجومی، از نان تا دارو/ قدرت خرید بازنشستگان کمتر از همیشه است/ مزدبگیران از حاشیه شهرها هم رانده میشوند!
یک فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: افزایش حقوق امسال عملاً در همان ماههای ابتدایی سال از بین رفت. پس از موج جدید گرانیها، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره با شتابی بسیار بیشتر از افزایش دستمزدها رشد کرد و قدرت خرید بازنشستگان بیش از گذشته کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش شتابان قیمت کالاهای اساسی، هزینههای درمان، مسکن و خدمات عمومی در ماههای اخیر، فشار بیسابقهای را بر زندگی کارگران و بازنشستگان وارد کرده است. تازهترین گزارشهای منتشرشده درباره تورم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد روند گرانی همچنان با شدت ادامه دارد و شاخصهای تورمی به سطوح نگرانکنندهای رسیدهاند.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تورم سالانه از مرز ۵۳ درصد (طبق اعلام بانک مرکزی) و ۵۷درصد(طبق اعلام مرکز آمار) عبور کرده و تورم نقطهبهنقطه نیز به بیش از ۷۷ تا ۸۳ درصد رسیده است؛ ارقامی که بیانگر کاهش مداوم قدرت خرید خانوارها و عمیقتر شدن شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی است. همچنین بخش بهداشت و درمان از جمله حوزههایی بوده که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده و هزینه دارو و خدمات درمانی را برای میلیونها نفر، بهویژه بازنشستگان، سنگینتر کرده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارگران و بازنشستگان معتقدند افزایش حقوقهای سالانه نهتنها نتوانسته بخشی از فشار اقتصادی را جبران کند، بلکه در همان ماههای نخست زیر بار موج جدید گرانیها از بین رفته است. ضمن اینکه این افزایش هنوز برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال نشده است.
ابوالفضل اسماعیلی، فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به مشکلات معیشتی، درمانی و مسکن بازنشستگان، از شرایط دشوار این قشر و کاهش روزافزون قدرت خرید آنان سخن گفت.
اسماعیلی با انتقاد از وضعیت خدمات درمانی و بیمهای بازنشستگان اظهار کرد: در سالهای اخیر منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات مختلفی روبهرو شده و این مسئله بهطور مستقیم بر کیفیت خدمات ارائهشده به بیمهشدگان و بازنشستگان تأثیر گذاشته است. این وضعیت که حاصل مدیریت غلط و رفتار دولت در قبال این سازمان عمومی است، دامان کارگران و بازنشستگان را گرفته است. در حالی که کارگران و بازنشستگان بیش از ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردهاند، امروز برای دریافت بسیاری از خدمات از جمله خدمات درمانی مناسب با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
وی افزود: بازنشستگان علاوه بر حق بیمهای که طی سالهای اشتغال پرداخت کردهاند، همچنان بخشی از حقوق خود را بابت خدمات درمانی از دست میدهند، اما در عمل پوششهای بیمهای پاسخگوی هزینههای واقعی درمان نیست. هزینه دارو، آزمایش، بستری و سایر خدمات پزشکی بهشدت افزایش یافته و بسیاری از بازنشستگان ناچارند بخش عمده این هزینهها را از جیب خود پرداخت کنند.
این فعال بازنشسته تأمین اجتماعی با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی گفت: ماهانه مبالغ قابل توجهی از حقوق بازنشستگان بابت بیمه تکمیلی کسر میشود، اما خدمات ارائهشده تناسبی با هزینههای پرداختی ندارد. در حال حاضر برای هر نفر حدود ۷۰۰ هزار تومان بابت بیمه تکمیلی دریافت میشود که از این مبلغ حدود ۵۰۰ هزار تومان را بازنشسته باید بپردازد. یعنی یک زوج بازنشسته باید ماهانه نزدیک به یک میلیون تومان فقط برای بیمه تکمیلی پرداخت کنند، با این حال بسیاری از هزینههای درمانی همچنان تحت پوشش قرار نمیگیرد.
این فعال بازنشسته افزود: خودشان میدانند که این بیمه به کارِ بازنشستگان نمیآید، به همین دلیل بیمه طلایی را هم به آن اضافه کردهاند که پول بیشتر بگیرند و مثلا خدمات بیشتر ارائه دهند. این رفتارها دور از شان بازنشستهای است که سالها حق بیمه پرداخت کرده است؛ در یک کلام این رفتار کاملاً ناعادلانه است!
وی با اشاره به تأثیر تورم بر زندگی بازنشستگان اظهار داشت: افزایش حقوق امسال عملاً در همان ماههای ابتدایی سال از بین رفت. پس از موج جدید گرانیها، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره با شتابی بسیار بیشتر از افزایش دستمزدها رشد کرد و قدرت خرید بازنشستگان بیش از گذشته کاهش یافت.
اسماعیلی ادامه داد: امروز قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی نسبت به ماههای پایانی سال گذشته چند برابر شده است. افزایش مداوم هزینههای زندگی باعث شده بازنشستگان و کارگران هر روز بیش از گذشته با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم کنند و عملاً هیچ تناسبی میان درآمد و هزینههای خانوار وجود نداشته باشد.
وی همچنین با اشاره به افزایش شدید هزینههای درمان گفت: بسیاری از داروهایی که چند ماه پیش با قیمتهای بسیار پایینتر تهیه میشد، اکنون چندین برابر گران شده است. بازنشستگان به دلیل شرایط سنی بیش از سایر اقشار به خدمات درمانی نیاز دارند و همین مسئله فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است.
این فعال بازنشسته تأمین اجتماعی، با انتقاد از وضعیت مسکن کارگران و بازنشستگان اظهار داشت: اجارهبها در بسیاری از شهرها افزایش یافته و تأمین مسکن برای بخش بزرگی از جامعه کارگری و بازنشستگان به یکی از اصلیترین دغدغههای زندگی تبدیل شده است. امروز حتی اجاره یک واحد مسکونی کوچک نیز برای بسیاری از خانوارها دشوار شده و خانهدار شدن تقریباً از دسترس کارگران و بازنشستگان خارج شده است.
وی افزود: در گذشته داشتن یک خودروی ساده برای خانوادههای کارگری امکانپذیر بود، اما اکنون همان خودروهای ارزانقیمت نیز به آرزویی دستنیافتنی تبدیل شدهاند و بخش قابل توجهی از مردم توان خرید آنها را ندارند.
اسماعیلی با اشاره به پیامدهای اجتماعی فشارهای اقتصادی گفت: بسیاری از خانوادهها برای کاهش هزینههای زندگی ناچار شدهاند از شهرها به حاشیه شهرها یا حتی به روستاها و خانههای پدری خود بازگردند. موارد متعددی وجود دارد که افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت اجارهبها محل سکونت خود را تغییر دادهاند. من کارگر جوانی را میشناسم که در ساوه خانهای اجاره کرده بود اما با موج گرانی مجبور شد به روستای پدریاش مهاجرت کند؛ از این دست موارد بسیار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: گوشت، لبنیات و بسیاری از کالاهای اساسی بهتدریج از سفره خانوارهای کارگری و بازنشسته حذف میشوند. امروز نان به اصلیترین کالای مصرفی بسیاری از خانوادهها تبدیل شده و در شرایطی که قیمت نان، لبنیات، دارو و سایر مایحتاج ضروری بهطور مداوم افزایش مییابد، درآمد بازنشستگان و کارگران توان همراهی با این روند صعودی را ندارد. ادامه این وضعیت میتواند معیشت میلیونها خانوار را با مشکلات جدیتری روبهرو کند.