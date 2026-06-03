جوانان در انتظار شغل/ معادن را رها نکنید!

جواد مرگدری‌نژاد در گفتگو با ایلنا با اشاره به نقش مهم معادن در تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور گفت: اگر دولت نگاه حمایتی‌ به معادن داشته باشد و مشکلات اداری و محدودیت‌های غیرضروری را کاهش دهد، ظرفیت تولید در این بخش به‌طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و اشتغال‌زایی گسترده‌ای در استان رقم خواهد خورد.

او افزود: بسیاری از معادن شن و ماسه با وجود توان تولید بالا، به دلیل بروکراسی پیچیده، محدودیت‌های حمل‌ونقل، مشکلات تأمین ماشین‌آلات و هزینه‌های سنگین مجوزها، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. تسهیل‌گری دولت در صدور مجوزها، حمایت از نوسازی تجهیزات معدنی، و ایجاد ثبات در مقررات می‌تواند مسیر تولید را هموار کرده و به رونق اقتصادی استان کمک کند.

مرگدری‌نژاد همچنین تأکید کرد: بخش معدن یکی از پایدارترین حوزه‌های اشتغال در استان گلستان است. هر میزان حمایت و توجه دولت به این بخش، مستقیماً به افزایش فرصت‌های شغلی و رشد تولید منجر می‌شود.

مرگدری‌نژاد با بیان اینکه معادن شن و ماسه یکی از پایه‌های اصلی توسعه زیرساختی در استان گلستان هستند، اظهار کرد: در شرایطی که پروژه‌های عمرانی کشور نیاز مبرم به مصالح استاندارد دارند، حمایت دولت از تولیدکنندگان می‌تواند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به ثبات قیمت‌ها و تأمین پایدار مصالح نیز کمک کند.

وی افزود: ایجاد بسترهای قانونی شفاف، کاهش هزینه‌های جانبی و فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات جدید، از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند برای تقویت این صنعت انجام دهد. توجه به معادن یعنی توجه به رشد اقتصادی، اشتغال جوانان و توسعه پایدار استان.

او در پایان خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان دولت و فعالان معدنی برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی شد و گفت که توجه به معادن، توجه به توسعه پایدار و اشتغال جوانان است.

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