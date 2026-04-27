به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (هفتم اردیبهشت) به مناسبت هفته کارگر، نشست مجازی (وبینار) دبیرکل خانه کارگر و پامبیس کایریتسیس، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) با موضوع همبستگی با کارگران ایران و بزرگداشت هفته کارگر برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و معاون دبیرکل WFTU) اظهار کرد: ما برای هیچکس آرزو نمی‌کنیم در خطر جنگ با آمریکا قرار بگیرد. قطعا آنچه شاهد بودیم، صدمات زیادی بود که دشمن اسراییلی و آمریکایی وارد کرد.

علیرضا محجوب ادامه داد: تصور کنید زیر ساخت‌های یک حاکمیت و کشور تحت خطر نابودی باشد و با تخیلات کودکانه به جنگ دامن زده شود و با این تصور بخواهند نظام را ساقط کنند. این یک نظریه آنارشیستی است. در قرن نوزدهم آنارشیست‌ها تصور می‌کردند که برای ساقط کردن حکومت‌ها لازم است تنها رهبران حکومت را بکشند. اما تجربه نشان داد که این ایده موفق نمی‌شود.

معاون دبیرکل WFTU بیان کرد: آن‌ها رهبران حکومت را به قتل رساندند اما دیدند نتیجه معکوس است. در جریان شروع جنگ جهانی اول با کشتن ولیعهد امپراتوری اتریش و مجارستان در صربستان، این ایده دنبال شد ولی به جنگ گسترده و شکست انجامید. در ایران نیز با همین ایده اقدام به ترور رهبر عالی نظام کردند اما به اهداف خود نرسیدند. وقتی دیدند که کارشان نتیجه نداشته، به گمان خود با کوبیدن اهداف اقتصادی و نظامی، خواستند به پیروزی برسند که باز هم موفق نشدند.

دبیرکل خانه کارگر در ادامه اضافه کرد: من امروز در بازدید از یک مرکز تولید برق در تهران به همراه وزیر کار حضور داشتم که با ۱۹ موشک هدف قرار داده شد. در نزدیکی این منطقه، یک فروشگاه تعاونی وجود داشت که در جریان این اقدام ۲۰۰ نفر کشته شدند. اما تنها ۴ نفر از پرسنل محوطه به شهادت رسیدند. زیرساخت‌های رفاهی کارکنان شرکت برق در این حمله آسیب دیده و دشمن اسراییلی و آمریکایی تصور کرده که زیرساخت‌های ما را هدف قرار داده است.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در این جنگ آسیب دیده که باعث بیکاری مستقیم ۱۳۵ هزار نفر شده است. مهم‌ترین خسارت به یک کارخانه بزرگ فولاد وارد شده است. میلیون‌ها شغل دیگر احتمالا به صورت غیر مستقیم در خطر نابودی قرار گرفته یا از بین رفته است.

وی همچنین تاکید کرد: برخی صنایع پتروشیمی و فولادی، برخلاف ادعای دشمن مبنی بر اینکه می‌خواهند در جهان صلح به همراه بیاورند، آسیب دیدند. برخلاف ادعاهای ترامپ، در بندر امام و بوشهر و ماهشهر، با آسیب زدن به صنایع پتروشیمی تلاش کردند که برای خود بازار جدیدی باز کنند اما این اقدام فریبکارانه است و تنها اهداف کثیف سیاسی را در دستور کار دارد. ترامپ می‌خواهد افکار عمومی دنیا را از اهداف واقعی خود منحرف کند.

محجوب خاطرنشان کرد: حزب جمهوری‌خواه آمریکا از زمان بوش پدر و پسر تا امروز، هرگاه به قدرت رسیدند به بهانه‌های واهی مختلف که اثبات نشده، جنگ نفتی ایجاد کرده و قیمت نفت را بالا بردند و بزرگترین منافع را به شرکت‌های بزرگ آمریکایی رساندند.

معاون دبیرکل WFTU در ادامه توضیح داد: ما دیدیم که در ونزوئلا چه کردند و با جنایت گسترده، بدون دادگاه و محاکمه و اقدام قانونی، رئیس جمهور یک کشور را ربودند. امروز در حال آسیب زدن و بحران‌سازی در کوبا و آماده‌سازی برای حمله هستند و امروز نیز در ایران شانس خود را امتحان کردند. ترامپ تلاش کرد مواد غنی‌سازی شده را سرقت کند؛ در یکی از صحراهای ایران با آوردن نیرو اقدام کردند اما شکست خورده و گریختند و هلی کوپتر و هواپیماهای خود را جا گذاشتند. آن‌ها ادعا کردند که برای نجات خلبانان چنین کاری کردند اما در واقع شکستی خوردند که مشابه آن را در ابتدای پیروزی انقلاب در طبس متحمل شده بودند.

دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: ما معتقدیم کشورهایی مانند ونزوئلا، کوبا و ایران که در این تجاوزات تحت آسیب هستند، باید از سوی تشکل‌های بزرگ کارگری جهان مانند کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری مورد حمایت قرار گیرند. در فلسطین و لبنان مظلوم ده‌ها برابر بیشتر جنایت کردند زیرا دولتی در آنجا برای استقامت وجود نداشت. این قدرت‌های غربی سال‌ها در حال جنایت هستند. درحالی که اگر در روسیه اتفاق کوچکی می‌افتاد با بزرگنمایی نسبت به آن صحبت می‌کردند، اما جنایت‌های خود را سانسور می‌کردند.

وی در پایان تاکید کرد: ما از اقدامات WFTU و سایر تشکل‌های کارگری بین‌المللی و اقصی نقاط جهان که از مردم فلسطین، ایران، یمن، لبنان حمایت کردند، تشکر می‌کنیم و امیدواریم این حمایت‌ها بیشتر شده و تداوم یابد.

در ادامه این نشست، پامبیس کایریتسیس، دبیرکل WFTU با تشکر از اطلاعات ارائه شده اظهار کرد: این بسیار برای ما مهم است که به عنوان یک اتحادیه بین‌المللی کارگری از صلح حمایت کنیم. یکی از بحث‌های اساسی ما همبستگی با کارگران کشورهای تحت ستم امپریالیستی است.

وی بیان کرد: امپریالیسم در تلاش برای نابودی زیرساخت‌ها در کشورها برای تشدید استثمار در سطح جهانی است. به همین دلیل کنفدراسیون ما از مدت‌ها قبل موضع درستی در برابر این حملات امپریالیستی گرفته است.

دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری تصریح کرد: آن‌ها به صورت خنده‌داری می‌گویند که ما زیرساخت‌های اقتصادی ایران را برای کمک به مردم ایران نابود کردیم، اما ما این ادعاها را باور نمی‌کنیم، زیرا صدها هزار ایرانی به دلیل این اقدامات فقیرتر و بیکارتر شدند. ما این ادعا که برای حقوق بشر و حقوق انسانی و صلح این اقدامات صورت می‌گیرد را باور نکرده و دروغ بودن این ادعاها را افشا می‌کنیم.

پامبیس کایریتسیس گفت: ما می‌خواهیم مجددا تلاش کنیم که همبستگی خود با کارگران و مردم ایران را اعلام کرده و از اعضای خود می‌خواهیم که نیروهای خود در همه کشورها را در برابر رفتارهای امپریالیستی آمریکا و اسراییل بسیج کنند.

وی افزود: ما نه فقط در ایران و ونزوئلا و فلسطین بلکه در هر جای جهان، نیروهای قدرت‌های امپریالیستی را محکوم کرده و همانطور که می‌دانید، چند روز دیگر WTFU بزرگداشت روز جهانی کارگر برگزار می‌کند و ما در یک جلسه آنلاین که به زودی برگزار می‌شود، به این موضوع نیز اشاره خواهیم کرد. قرار بود این جلسه در بحرین برگزار شود که به دلیل جنگ، این جلسه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این مقام کارگری بین المللی اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم که مجددا در این جلسه بر این تاکید کنیم که باید حملات اسرائیل و آمریکا به ایران محکوم شود و قطعنامه‌ای نیز در این خصوص صادر خواهد شد. و همچنین قطعنامه‌ای صادر خواهیم کرد که به وضعیت بحران انسانی در ایران در اثر این حملات اشاره کند. اگر بتوانیم کمکی نیز برای ایران ارسال کنیم، حتما با همکاری با شرکای خود چنین خواهیم کرد تا کارگران و مردم ایران در این شرایط سخت، حمایت شوند.

دبیرکل WFTU تاکید کرد: من شخصا امیدوارم که به خاطر پاسخ قوی مردم ایران در جریان این حملات، این حمله امپریالیستی آمریکا و اسرائیل با ناکامی مواجه شده و به اهداف خود نرسد. مردم ایران خوب ظاهر شدند و امیدواریم وضعیت ایران به حالت نرمال قبلی بازگردد. برای ما مشخص است که جنگ امری است که به سود کارتل‌های سرمایه‌داری است. جنگ علیه زندگی مردم عادی است.

او تصریح کرد: امروز بسیار خوب شد که توانستیم صحبتی با همقطاران ایرانی خود در خانه کارگر داشته باشیم اما به دلیل محدودیت‌ها این گفتگو به صورت حضوری ممکن نشد. مردم ایران شجاع و قوی هستند و مطمئن هستیم که امکان پیروزی را خواهند داشت و می‌توانند مجددا کشور خود را بسازند. ما اصول خود را در مقابله با امپریالیسم حفظ می‌کنیم و بهترین آرزوها را برای برادران خود در ایران داریم و تشکل خانه کارگر که یکی از اعضای WFTU است، مورد حمایت ما خواهد بود. حملات امپریالیستی در همه کشورها رخ می‌دهد.

دبیرکل WFTU در پایان بیان کرد: آمریکا تصور می‌کند کسی نمی‌تواند مقابل ماشین جنگی او بایستد اما تجربه تاریخی نشان داده قدرت او در برابر مردم جهان شکننده خواهد بود.

در ادامه این جلسه، علیرضا محجوب با تشکر از مواضع WFTU اعلام کرد: بیش از حمایت مادی، ما نیازمند حمایت معنوی تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌های دوست و همکار هستیم و امیدواریم در نشست‌های بعدی کارگری یکدیگر را ملاقات کنیم. امیدواریم در جلسه مجازی پیش رو نیز شاهد حمایت شما باشیم.

در ادامه محمد صادق محسنی کبیر (عضو هیات اجرایی خانه کارگر و معاون فدراسیون جهانی کارگران بخش آموزش FISE) با اشاره به بازدیدها و برنامه‌های اخیر خانه کارگر در هفته منتهی به روز کارگر گفت: در چهارچوب این برنامه‌ها ما از قبور کارگران کشته شده در ایران بازدید و ادای احترام کرده و از واحدها و کارخانجات آسیب دیده بازدید کردیم و با کارگران آسیب‌دیده و بیکار شده نیز دیدارهایی داشتیم.

محسنی کبیر تصریح کرد: ما همچنین میتینگی دانشگاهی درباره آثار محیط کار بر سلامت روان کارگران داریم و همچنین نشستی درباره زنان کارگر با حضور بانوان کارگر داشتیم.

در ادامه صابری (دبیر اجرایی خانه کارگر تهران و دبیر شورای هماهنگی اتحادیه‌های کارگران) بیان کرد: ما شروع‌کننده‌ی این جنگ تحمیلی نبودیم و رژیم صهیونسیتی عامل اصلی آن است و این واقعیتی است که دنیا باید آن را بداند.

در پایان این نشست، محمد حمزه‌ای (معاون امور بین الملل خانه کارگر) بیان کرد: ما در زبان فارسی ضرب المثل و شعری داریم که می‌گوید، همدلی از همزبانی بهتر است و ما بیشتر در این شرایط نیاز به همدلی کشورهای جهان و به خصوص کارگران فعال و آگاه داریم.

وی افزود: ما علاوه بر آسیب‌ها به اقتصاد و واحدهای تولیدی، حمله به مدارس و کشتن دختران دانش آموز بیگناه را از سوی مهاجمان آمریکایی و اسراییلی داشتیم که بسیار ناگوار بود. علاوه بر این واحدهای تولیدی دارویی ما نیز آسیب دیدند که این نشان از یک جنایت جنگی آشکار است.

حمزه‌ای تصریح کرد: ما از اینکه شما به عنوان برادران ما در این جبهه مقابله با صهیونیسم و امپریالیسم هم‌سنگر ما هستید خوشحالیم و تلاش داریم در ایران با همکاری با شرکای اجتماعی خود، واحدها را بازسازی کنیم.

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